Cambio al vertice di Soroptimist, Giulia Aondio nuova presidente

Nuova presidente per il Soroptimist Club di Lecco

Giulia Aondio prende il posto di Silvia Villa

LECCO – In occasione dell’apertura del nuovo anno sociale del Soroptimist Club di Lecco, che ha avuto luogo mercoledì 9 ottobre all’NH Hotel Pontevecchio, è avvenuto il passaggio di consegne alla presidenza tra Silvia Villa e Giulia Aondio, che, come vuole lo statuto, resterà in carica due anni.

Di professione avvocato, Giulia Aondio ha già coperto l’incarico dal 1997 al 1999; durante questo suo rinnovato impegno verranno continuati i service che hanno contraddistinto la precedente presidenza, quali i progetti “Si fa stem” e “Orange the World” contro la violenza sulle donne. Naturalmente sono alle studio altri service per promuovere pari opportunità a favore delle donne, sia in ambito lavorativo che sociale.