Da oggi possibile utilizzare la piattaforma nazionale per trasferire la propria residenza a Lecco, anche dall’estero

Gli assessori Durante e Pietrobelli: “Servizi sempre più digitali grazie ad un grande lavoro degli uffici comunali”.

LECCO – Al via anche a Lecco dal 1° febbraio la sperimentazione del servizio online che consente di cambiare la propria residenza: da oggi è infatti possibile accedere alla piattaforma dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente con la propria identità digitale (Spid, Carta d’identità elettronica o Cns) ed effettuare il trasferimento di residenza a Lecco dal territorio nazionale, o dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’Aire, e il cambio di abitazione all’interno del comune.

Accanto al Comune di Lecco, la sperimentazione coinvolgerà altri 29 municipi, individuati d’intesa con l’Anci: Alessandria, Altamura, Bagnacavallo, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Carbonia, Castel San Pietro Terme, Cesena, Cuneo, Firenze, Forlì, Laives, Latina, Lierna, Livorno, Oristano, Pesaro, Potenza, Prato, Rosignano Marittimo, San Lazzaro di Savena, San Severino Marche, Teramo, Trani, Treia, Trento, Valsamoggia, Venezia.

La fase di sperimentazione avrà la durata di circa due mesi, al termine dei quali il servizio sarà gradualmente esteso anche a tutti gli altri comuni italiani.

Il commento degli assessori del Comune di Lecco all’Evoluzione digitale Alessandra Durante e ai Servizi istituzionali e generali Roberto Pietrobelli: “La città di Lecco, in quest’ultimo anno, grazie a un lavoro intenso dei nostri uffici, ha accelerato notevolmente sul fronte dell’evoluzione digitale. Questo rappresenta un ulteriore tassello verso una città capoluogo sempre più smart, con servizi accessibili da remoto, ogni ora e ogni giorno della settimana: un volano di crescita per l’intero territorio. Dobbiamo avere la consapevolezza che sempre più cittadini, spinti anche dalle necessità legate alla pandemia, utilizzano con maggiore facilità e confidenza il digitale. E questo scenario apre a grandi opportunità e semplificazioni che presto applicheremo anche ad altri servizi; ovviamente, per tutti quei cittadini che preferiscono recarsi in presenza, resta aperto il nostro nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico, rinnovato e in costante e progressiva espansione”.