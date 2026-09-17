Camminata per la sicurezza a Lecco di ReR e CasaPound. AVS: “Ronda intimidatoria”

Fa discutere l’iniziativa del Comitato Remigrazione e Riconquista che nella serata di martedì ha organizzato una camminata di sicurezza per le vie del centro al motto di: “Le città sono nostre”

La replica di Alleanza Verdi e Sinistra: “Ronde intimidatorie che non possiamo tollerate. Prefettura e Questura vigilino con rigore e vietino iniziative simili”

LECCO – Prima le immagini della guerriglia a colpi di bottiglie che lo scorso 9 agosto aveva svegliato i residenti di via Cavour, poi il video si interrompe e riprende nel sottopasso della stazione di Lecco: “Siamo qui oggi a Lecco come comitato Remigrazione e Riconquista per ribadire un concetto, l’Italia è nostra e ci appartiene” le parole dichiarate alla telecamera dal gruppo, oltre una decina di persone, tutti uomini, vestiti di nero. Sono esponenti del comitato ReR e di CasaPound. “Abbiamo ricevuto decine e decine di chiamate da parte dei cittadini lecchesi che lamentavano preoccupati situazioni di insicurezza nelle vie del centro e anche qui in stazione” continuano, spiegando poi i motivi della “camminata per la sicurezza” che si è svolta martedì sera, 15 settembre, per le vie del centro: “Noi ci siamo e ci saremo, le città sono nostre, ci appartengono”.

Il video, pubblicato sui social, non ha mancato di sollevare polemiche. Ad intervenire pubblicamente Alleanza Verdi e Sinistra Lecco che ha espresso “la più ferma condanna nei confronti della sedicente “camminata per la sicurezza” organizzata lo scorso martedì 15 settembre da esponenti del movimento neofascista CasaPound e dal comitato Remigrazione”.

“L’iniziativa – dichiara Avs Lecco – ha nei fatti rappresentato una vera e propria ronda intimidatoria, volta unicamente a soffiare sul fuoco dell’odio sociale e della divisione. A queste persone rispondiamo che Lecco non è loro. Lecco è di chi l’ha resa un luogo solidale, è delle persone che la abitano, che ci lavorano e ne ravvivano il senso di comunità e appartenenza, è delle reti di volontariato, delle forze democratiche politiche e sociali” dichiara AVS Lecco. Non possiamo accettare che gruppi che si rifanno a ideologie neofasciste e xenofobe tentino di appropriarsi del tema della sicurezza urbana per far passare messaggi d’odio, discriminazione e marginalizzazione. La vera sicurezza delle nostre città non si costruisce con le passeggiate intimidatorie o la caccia al diverso, ma con il rafforzamento dei servizi sociali, il presidio culturale dei quartieri, la valorizzazione dello spazio pubblico e la vicinanza alle reali necessità delle persone“.

Alleanza Verdi e Sinistra ha rivolto una richiesta a Prefettura e Questura, uniche istituzioni delegate alla gestione dell’ordine pubblico, “di vigilare con rigore e di non concedere alcuno spazio ad iniziative che richiamino principi esplicitamente contrari alla Costituzione italiana”.

“AVS Lecco chiama a raccolta tutte le forze democratiche, le associazioni e i cittadini della città per fare rete e riaffermare, in ogni sede e in ogni quartiere, che Lecco non cede al ricatto della propaganda neofascista. Ci auguriamo che tutte le istituzioni cittadine e provinciali, a partire dal Sindaco del capoluogo, respingano con fermezza questi comportamenti incompatibili con la nostra democrazia”.