Campagna Aiutiamoci: grazie a Legambiente aiuti anche dai Paesi Baltici

La raccolta fondi vicina ai 4 milioni di euro

Soldi anche dalla Lettonia e dalla Lituania

LECCO – La Fondazione comunitaria del Lecchese, in collaborazione con le testate giornalistiche locali, ha lanciato una raccolta fondi a sostegno dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco che gestisce i presidi ospedalieri di Lecco e Merate, per potenziare l’operatività dei reparti ospedalieri impegnati nel contrasto all’epidemia da coronavirus.

Dati aggiornati al 15 aprile alle ore 16

Somma raccolta: 3.908.287* euro da 8.294 donatori

*sono compresi 999.294 euro di donazioni destinate all’acquisto di dispositivi per le strutture socio sanitarie del territorio (RSA, centri disabili, comunità protette ecc.) e per la popolazione attraverso i Comuni che ne hanno fatto richiesta.

Donazioni anche dai Paesi Baltici

“Legambiente di Lecco ci ha inoltrato questa mail per segnalare la donazione da parte di cittadini lituani e lettoni. Con piacere la rendiamo pubblica perché rappresenta un

ulteriore segno di vicinanza alla campagna ‘Aiutiamoci’ e al nostro territorio” hanno detto dalla Fondazione.

“Come Legambiente Lecco Onlus gestiamo l’Eco-Ostello Parco Monte Barro e negli

scorsi giorni abbiamo ricevuto una mail da parte del referente di un gruppo di ospiti

che vengono dalla Lettonia e dalla Lituania che da qualche anno tornano da noi per il

loro ritiro associativo annuale.

Nella mail ci chiedevano se stessimo tutti bene, dato che hanno sentito la condizione

critica in cui si trova la Lombardia, e per sapere se in qualche modo potevano fare

qualcosa per aiutare la comunità di Lecco con una donazione di supporto in questa

difficile situazione.

Gli abbiamo segnalato quindi la possibilità di donare attraverso i mezzi messi a

disposizione dalla Fondazione Comunitaria e ci è sembrato un gesto di estremo

altruismo.

Ci ha fatto riflettere che forse stiamo seguendo proprio la strada giusta, puntando ad

un turismo che non si basa solo sulla toccata e fuga in un luogo, ma ad un turismo fatto

di persone, di legami che si creano, di supporto nel momento del bisogno.

È bello sognare un’economia più civile, una società interconnessa, dove dare e avere

sono la stessa parola, che abbia rispetto e considerazione dell’ambiente che la circonda

e speriamo di esserne parte anche noi con le campagne e azioni associative di

sensibilizzazione che portano avanti i valori in cui crediamo”.

Legambiente Lecco

La campagna prosegue

