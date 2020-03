Campagna Aiutiamoci: raccolti 2.290.052 euro da 5881 donatori

Prosegue la campagna della Fondazione comunitaria del Lecchese

I risultati al termine della seconda settimana della raccolta

LECCO – La Fondazione comunitaria del Lecchese, in collaborazione con le testate giornalistiche locali, ha lanciato una raccolta fondi a sostegno dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco che gestisce i presidi ospedalieri di Lecco e Merate, per potenziare l’operatività dei reparti ospedalieri impegnati nel contrasto all’epidemia da coronavirus.

Oggi si conclude la seconda settimana della campagna “Aiutiamoci” ed è importante

fare il punto sui risultati raggiunti:

sono pervenute 5.881 donazioni da cittadini, aziende ed enti pubblici del

territorio lecchese; sono stati raccolti 2.290.052 euro;

sono stati effettuati acquisti di strumentazione a favore dell’ASST di Lecco

(presidi di Lecco e Merate) per 1.463.000 euro, cui si aggiungerà tra poche

ore un nuovo ordinativo di circa 450.000 euro, per un totale di acquisti pari

a 1.913.000 euro

Si tratta di numeri straordinari, soprattutto per un territorio piccolo come il nostro

e per questo rinnoviamo il profondo e sincero ringraziamento a tutti i donatori.

Pur rendendoci conto di quanto sia difficile continuare a chiedere sforzi ai cittadini

e alle aziende, il grido di aiuto che il personale medico e paramedico dei nostri

ospedali sta lanciando ogni giorno ci spinge a rinnovare l’appello per un ulteriore

sforzo di donazioni. Solo con l’impegno di tutti usciremo da questa drammatica emergenza.

Dati aggiornati al 23 marzo ore 16

Questi i dati aggiornati ad oggi. Somma raccolta: 2.290.052* euro da 5.881 donatori

*sono compresi 320.000 euro di donazioni destinate all’acquisto di dispositivi per le

strutture socio sanitarie del territorio (RSA, centri disabili, comunità protette ecc.)

La campagna prosegue

Si invitano tutti i cittadini, le aziende e le istituzioni a continuare nel sostegno alla campagna “Aiutiamoci”. Al fine di una più snella gestione delle donazioni, si suggeriscono le seguenti modalità: