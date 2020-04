Campagna Aiutiamoci, raccolti 4.183.064 euro per l’emergenza Covid

Continua la raccolta fondi a favore dell’Asst di Lecco e dei presidi di Lecco e Merate

Ecco i dati aggiornati alla giornata di oggi, lunedì 27 aprile

LECCO – 4 milioni 183.064 euro: è il totale, aggiornato a oggi, lunedì 27 aprile, della somma raccolta nell’ambito della campagna Aiutiamoci lanciata dalla Fondazione comunitaria del Lecchese in collaborazione con le testate giornalistiche locali. I soldi raccolti andranno a sostegno dell’Asst di Lecco, che gestisce i presidi ospedalieri di Lecco e Merate, per potenziare l’operatività dei reparti ospedalieri impegnati nel contrasto all’epidemia del Coronavirus.

8.463 i donatori che hanno contribuito alla campagna fino ad ora.

La campagna continua

Donazioni di importi superiori a 50 euro

Bonifico bancario intestato a Fondazione comunitaria del Lecchese: – presso Intesa Sanpaolo IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286 – presso Banca della Valsassina IBAN:IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306 Causale: AIUTIAMOCI N.B.

Le donazioni effettuate con bonifico bancario daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. Informazioni complete sul sito www.fondazionelecco.org – alle voci “come donare” e “modulistica/consenso dati donatore”.

Donazioni di importi inferiori a 50 euro

Attraverso la piattaforma GoFundMe al seguente indirizzo: https://www.gofundme.com/f/aiutiamoci-emergenza-coronavirus-lecco Questa raccolta è stata lanciata dal blog “La tenda in salotto” ed il ricavato confluirà interamente nella campagna “Aiutiamoci”. Questo ultimo tipo di donazione non dà diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa. Per informazioni e adesioni: Fondazione comunitaria del Lecchese 0341 353123