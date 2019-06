Il “Matitone” è diventato una delle attrazioni principali del territorio

Al via la campagna di reclutamento del gruppo parrocchiale Campanile di San Nicolò Lecco

LECCO – In questi quattro anni il Campanile di Lecco è diventato una della attrazioni principali del territorio, ma per ampliare sempre di più le possibilità di visitarlo, servono sempre più energie.

Per questo motivo il gruppo parrocchiale Campanile di San Nicolò Lecco lancia ora una nuova campagna di reclutamento di nuovi volontari, così da poter migliorare sempre di più la propria offerta di giornate di apertura. Da qualche giorno è perciò aperta la ricerca di nuove persone che intendano mettersi a disposizione per l’attività di valorizzazione del “Matitone” (guide, responsabili di accoglienza, guardaroba, mansioni di altro genere, …)

“Chiediamo a chi fosse interessato di contattarci all’indirizzo volontari@campaniledilecco.it – spiegano i coordinatori del gruppo – A quel punto i responsabili provvederanno a ricontattare gli aspiranti volontari, per poi eventualmente inserirli nel percorso di formazione e selezione. Le figure richieste sono di ogni tipologia e per vari incarichi, quindi non solo guide che accompagnano i gruppi. Unica condizione è avere più di 18 anni e tanta voglia di mettersi in gioco”.

Nel frattempo, proseguono senza sosta le aperture ordinarie del campanile anche nella stagione estiva appena iniziata. Il prossimo appuntamento è in programma per venerdì 21 giugno, quando inizierà la serie di aperture del campanile “by night”!

Ricordiamo che per salire sul Matitone è necessaria la prenotazione sul sito www.campaniledilecco.it e che tutte le visite sono a offerta libera, con i fondi raccolti che vengono poi destinati, come detto, alle spese di manutenzione del monumento e a sostenere opere di solidarietà della parrocchia di San Nicolò.