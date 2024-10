Campioni del Parini: Giorgia Pelacchi e Luigi Festorazzi incontrano gli studenti

La comunità scolastica festeggia i due giovani atleti legati all’istituto lecchese

Una rappresentanza degli studenti potrà dialogare con loro riguardo il percorso di crescita sportiva e umana

LECCO – Nella mattina di mercoledì 23 ottobre, all’Istituto G. Parini di Lecco, è in programma l’evento “Campioni del Parini”, un momento gioioso condiviso dalla comunità scolastica nel quale festeggiare due giovani atleti legati all’istituto lecchese che si sono distinti per i loro meriti sportivi nel canottaggio.

“La prima è Giorgia Pelacchi, nostra ex studentessa di Abbadia Lariana diplomatasi nel 2017, che la scorsa estate ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi portando, insieme alla sua squadra, la barca dell’8+ italiana per la prima volta in finale – spiegano dalla scuola -. Il secondo giovane atleta protagonista è Luigi Festorazzi, altro studente del corso Amministrazione Finanza e Marketing della nostra scuola (frequenta attualmente la classe quarta), che pratica a sua volta il canottaggio e che, sempre quest’estate, insieme alla sua squadra, ha vinto l’argento sia agli europei che ai mondiali”.

Il programma della mattinata prevede a partire dalle ore 9.30 un momento di incontro tra i due atleti e una rappresentanza degli studenti che potranno dialogare con loro riguardo il percorso di crescita sportiva e umana che hanno vissuto. A seguire ci sarà un momento di festa nell’atrio della scuola. Per l’occasione saranno presenti anche ex insegnanti e dirigenti pariniani.