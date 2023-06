Cancro Primo Aiuto dona una strumentazione per l’ozonoterapia sistemica all’Asst di Lecco

La donazione fatta alla Struttura Semplice di Terapia del Dolore diretta dal dottor Paolo Maniglia

Il direttore generale di Asst Lecco Paolo Favini: “Grazie a Cancro Primo Aiuto per essere vicino ai bisogno di salute della nostra azienda”

LECCO – Una strumentazione per l’ozonoterapia sistemica donata all’Asst di Lecco da Cancro Primo Aiuto Ets Ovd. A beneficiarne sarà la Struttura Semplice Dipartimentale di Terapia del Dolore diretta dal Dottor Paolo Maniglia. Insieme ai macchinari per l’ozonoterapia Cancro Primo Aiuto ha donato anche un lettino elettrico per la terapia infiltrativa.

La strumentazione è stata consegnata questa mattina, martedì, presso l’Ospedale di Lecco. Erano presenti il Direttore Generale di Asst Lecco Paolo Favini, l’Amministratore Delegato di Cancro Primo Aiuto Flavio Ferrari, il dottor Paolo Maniglia e il CEO di Colombo Costruzioni, sponsor dell’iniziativa, Luigi Colombo.

Favini: “Potenziamo e miglioriamo le procedure di cura e trattamento del dolore”

“Ringrazio di cuore Cancro Primo Aiuto per l’importante donazione – ha dichiarato Favini – questa Direzione investe da anni risorse al fine di trattare il dolore cronico che genera grande sofferenza in molto pazienti di differente età e affetti da patologie diverse. La nuova strumentazione permetterà di potenziare e migliorare le procedure di cura e di trattamento del dolore dei nostri pazienti consentendo loro una migliore qualità della vita ed avrà un impiego prevalente presso la sede di Merate dove già è in atto un progetto sulla terapia del dolore pediatrico. Ancora una volta Cancro Primo Aiuto è vicino ai bisogno di salute della nostra azienda”.

Cos’è l’ozonoterapia sistemica

L’ozonoterapia è una terapia con una miscela di ozono e ossigeno che produce una serie di benefici in grado di contrastare una vasta gamma di patologie. Consiste nell’infusione di una ‘miscela’ di ossigeno e ozono nel sistema circolatorio del paziente. In pratica viene prelevato del sangue a cui viene aggiunta la miscela prima di essere rinfuso. Favorisce la circolazione del plasma in tutti i tessuti ed il conseguente rilascio dell’ossigeno che consente di ottenere una serie di benefici: dall’effetto analgesico a quello antifiammatorio, dall’effetto battericida a quello immunomodulante (ovvero la capacità di rafforzare la risposta immunitaria dell’organismo.

“Il valore e l’efficacia dell’ozonoterapia sono riconosciuti da tempo dalla comunità scientifica – ha detto il dottor Maniglia – questa pratica medica si integra con altre terapie convenzionali nel trattamento di numerose algie. Ha un campo di applicazione davvero molto ampio, principalmente viene impiegata per il trattamento di patologie dolorose osteo-articolari, osteoporosi ed infezioni. Sulla fibromialgia siamo ancora un fase sperimentale – ha spiegato – per il momento osserviamo importanti miglioramenti nei pazienti ma ancora non un’efficacia al 100%. Ci stiamo lavorando. Intanto, vorrei ringraziare Cancro Primo Aiuto e Colombo Costruzioni per questa importante donazione e l’Asst per consentirmi di lavorare come piace a me, ad alto livello”.

“L’ozono – ha continuato il dottore – è un gas la cui molecola è costituita da tre atomi di ossigeno, naturalmente presente e prodotto dalle cellule del corpo umano e svolge il delicato compito di contrastare l’azione di microrganismi. Grazie alle sue proprietà antiossidanti è in grado di neutralizzare le infezioni e le reazioni infiammatorie associate”.

Cancro Primo Aiuto: “L’ammalato è al centro delle nostre scelte”

“Cancro Primo Aiuto – ha aggiunto Ferrari – è dalla parte dell’ammalato, che è al centro di tutte le nostre scelte. Siamo felici di essere riusciti a donare questa strumentazione all’Asst di Lecco e alla struttura diretta dal dottor Maniglia, un medico competente, un ottimo professionista. L’ozonoterapia va fatta con rigore scientifico e una diagnosi ben precisa, questa strumentazione è per i medici con la M maiuscola e speriamo possa aiutare più pazienti possibili. Ringrazio ancora Colombo Costruzioni per averci aiutati nella donazione”.

“Sosteniamo Cancro Primo Aiuto da 30 anni – ha commentato Luigi Colombo – siamo fieri e contenti di contribuire a realizzare i sogni dei nostri medici”.