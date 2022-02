Cani e padroni maleducati in via Mascari: “Siamo stanchi di questo schifo”

La lettera di un commerciante della centralissima via costretto a pulire ogni giorno

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un commerciante della centralissima via Mascari a Lecco, stufo di dover quotidianamente ripulire i bisogni che alcuni padroni di cani non raccolgono.

“Ecco come si presenta in un soleggiato sabato di shopping e passeggiate la centralissima via Mascari, cuore del centro storico della nostra città. Siamo abbastanza stanchi di assistere quotidianamente a questo schifo e soprattutto di dover pulire e rimediare noi alla maleducazione e all’inciviltà dei padroni dei cani (non tutti, ovviamente).

Oltretutto ci risulta che per legge sia obbligatorio pulire e raccogliere i bisogni degli animali (di qualsiasi tipo, quantità e consistenza!!!!), non possiamo quindi fare a meno di notare anche la totale assenza di controlli e contravvenzioni che potrebbero almeno servire da deterrente.

Non vogliamo rassegnarci a convivere con questa ignoranza e inciviltà né tantomeno continuare ogni sera a pulire la strada per mantenere l’immagine e il decoro della città. Auspichiamo un maggior senso civico e, perché no, una maggiore vigilanza anche su questo aspetto, viceversa valuteremo di intervenire in modo più drastico e risolutivo”.