Cani guida per non vedenti, Regione Lombardia stanzia 150.000 euro per il sostegno delle associazioni

Approvata la delibera della Giunta che garantisce un aiuto a favore delle persone non vedenti

Assessore Lucchini, “Favorire la partecipazione alla vita sociale costruendo una comunità inclusiva”

MILANO- Regione Lombardia rimarca il proprio impegno nell’inclusione delle persone con disabilità visiva sostenendo le associazioni che si occupano dell’allevamento di cani guida stanziando a loro favore 150.000 euro.

Una proposta avanzata dall’Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, Elena Lucchini che dichiara: “Il cane guida rappresenta molto di più di un ausilio: è un compagno di vita che contribuisce concretamente a rafforzare l’autonomia, la sicurezza e la libertà di movimento delle persone non vedenti. Con questo intervento vogliamo sostenere il lavoro delle associazioni che, con competenza e dedizione, si occupano della crescita e dell’addestramento di questi animali, affinché possano essere messi gratuitamente a disposizione di chi ne ha bisogno. Promuovere l’autonomia significa rendere effettivi i diritti delle persone, favorire la partecipazione alla vita sociale e costruire una comunità sempre più inclusiva”.

L’iniziativa è volta a confermare il ruolo cruciale che detengono questi animali nella vita delle persone non vedenti permettendone l’inclusione sociale e migliorandone la qualità della vita.

La regione coprirà fino al 70% delle spese sostenute, ovvero un massimo di 20.000 euro per ogni cane guida addestrato che verrà assegnato gratuitamente. Nelle spese rientrano i costi che riguardano il personale, l’allevamento, il mantenimento e l’acquisto dei cani, gli oneri amministrativi e di promozione. Tali spese devono essere state sostenute nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 30 settembre 2026 e risultare già saldate al momento della richiesta

La proposta è indirizzata a tutti gli enti senza scopo di lucro che risultano regolarmente iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Dovranno avere sede in Lombardia e attestare la propria iscrizione al Registro per almeno tre anni consecutivi comprovando la propria esperienza nel settore.

Ogni ente potrà presentare solamente una domanda e potrà fare richiesta solamente tramite la piattaforma regionale online Bandi e Servizi rispettando le indicazioni che si trovano nell’avviso ufficiale. (https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/home)