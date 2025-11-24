Canoni idrici. Oltre 500mila euro al Lecchese per tre importanti interventi

Approvato lo schema di convenzione per il trasferimento delle risorse

Canoni delle grandi derivazioni idroelettriche relative all’anno 2024

LECCO – La Giunta regionale della Lombardia ha approvato lo schema di convenzione con la Provincia di Lecco per il trasferimento delle risorse derivanti dai canoni delle grandi derivazioni idroelettriche relative all’anno 2024, così come previsto dall’articolo 20, commi 10 e 11, della legge regionale 5/2020. L’ammontare complessivo oggetto di trasferimento è pari a 503.240,19 euro, destinati a sostenere tre importanti interventi e investimenti sul territorio provinciale.

Le risorse provengono dai canoni versati annualmente dai concessionari delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico, articolati in:

una componente fissa di 35 euro per ogni kW di potenza nominale media annua, aggiornabile al verificarsi di variazioni pari o superiori al 5% dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale dell’energia;

una componente variabile, non inferiore al 2,5%, calcolata sulla produzione oraria immessa in rete al netto dell’energia gratuita destinata alla Regione ai sensi della l.r. 23/2019, moltiplicata per il prezzo zonale orario.

Programma degli interventi

“Messa in sicurezza della frana e ripristino delle funzionalità ambientali, naturalistiche, forestali dell’area e dell’alzaia sull’Adda in Comune di Calco (LC)”. Importo finanziamento 300.000 € al quale il Comune di Calco aggiungerà ulteriori 50.000 € per un totale di 350.000 €.

Ente attuatore: Parco Adda Nord, previa convenzione / accordo con Provincia di Lecco per assegnazione risorse. “Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico presso reticolo idrico nel Comune di Casargo”. Importo finanziamento 103.240,19 € al quale il Comune di Casargo aggiungerà risorse per la completa attuazione dell’opera.

Ente attuatore: Comune di Casargo, previa convenzione / accordo con Provincia di Lecco per assegnazione risorse. “SS.PP. area Valsassina e Val Varrone intervento di straordinaria manutenzione per contenimento boschivo compresi interventi di ripristino dissesto idrogeologico, a tutela della rete stradale extraurbana provinciale”. Importo finanziamento 100.000 €.

Ente attuatore: Provincia di Lecco – Direzione Organizzativa IV – Protezione Civile trasporti e Mobilità – Viabilità.

“Anche grazie alle scelte di Regione Lombardia – dichiara il Consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini – queste risorse rimangono finalmente sui territori, dove possono trasformarsi in progetti capaci di generare benefici reali, soprattutto per le aree montane. L’acqua è una risorsa preziosa che abbiamo saputo trasformare in energia e sviluppo: un valore che oggi ritorna ai nostri Comuni e alle nostre infrastrutture, sostenendo servizi, interventi e investimenti strategici”.

“Regione Lombardia continuerà a supportare investimenti mirati, efficaci e utili ai cittadini. La collaborazione istituzionale è fondamentale per ottenere risultati – ha detto il sottosegretario Mauro Piazza -. Questa Convenzione garantisce risorse immediate e certe, permettendo di programmare interventi su infrastrutture e servizi strategici e aprendo la strada a ulteriori opportunità di sviluppo per il territorio”.