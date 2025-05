Canottieri, auguri al Presidente Marco Cariboni: “80 anni di forza, lucidità e passione”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

La Canottieri Lecco festeggia oggi un traguardo speciale: gli 80 anni del suo storico presidente Marco Cariboni, da oltre quarant’anni guida solida e insostituibile della nostra società.

Un uomo che ha dedicato la propria vita allo sport, alla crescita dei giovani e ai valori autentici dell’associazionismo. Con la sua forza d’animo, la lucidità di giudizio e il polso fermo, Marco ha saputo traghettare la Canottieri Lecco attraverso decenni di cambiamenti, mantenendo sempre saldi i principi di sobrietà, serietà e rispetto per la tradizione, senza mai smettere di guardare al futuro.

Sotto la sua presidenza, la società è cresciuta non solo nei numeri, ma soprattutto nello spirito: è diventata casa per generazioni di atleti, punto di riferimento per la città, simbolo di passione e dedizione. La sua presenza è ancora oggi un faro e un esempio per tutti noi.

A Marco Cariboni va il nostro più sentito augurio di buon compleanno, con immensa gratitudine per tutto ciò che ha fatto – e continua a fare – per la Canottieri e per Lecco.

Grazie caro Amico Presidente!