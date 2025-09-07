Canottieri Lecco, inaugurata a Palazzo Paure la mostra per i 130 anni

L’esposizione, curata da Maddalena Medici, sarà visitabile fino al 21 settembre

Le tappe della storia della Società Canottieri di Lecco dalla nascita a oggi

LECCO – 130 anni di storia e cultura dello sport legate indissolubilmente al lago. Per commemorare questo anniversario speciale, la società Canottieri Lecco ha organizzato una mostra imperdibile, inaugurata ieri pomeriggio, sabato, a Palazzo delle Paure, e visitabile fino al 21 settembre.

Numerosissimi i presenti al momento inaugurale, aperto da Mauro Rossetto (Simul), il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, la curatrice Maddalena Medici e il consigliere Giovanni Annoni in rappresentanza della società (assente giustificato il presidente Marco Cariboni).

“Questa mostra vuole rappresentare e celebrare una storia di successi e risultati che hanno portato il nome della nostra città nel mondo” ha ricordato il sindaco Gattinoni, ringraziando la società per la possibilità.

Attraverso documenti, manoscritti, trofei, bandiere, attrezzature, fotografie e disegni, la mostra ripercorre le tappe della storia della Società Canottieri di Lecco, dalla nascita, ai disegni progettuali, dai primi eventi sportivi organizzati a Lecco, fino all’ampliamento del suo edificio. “Una storia – come ricordato dalla curatrice Medici – che si è negli anni intrecciata con la vita della città e dei suoi cittadini e un’attività meritoria, sia nel campo della promozione, sia dell’agonismo, valsa alla società il conferimento della Stella d’oro al Merito Sportivo del CONI”. Sotto la lente anche la struttura e gli elementi architettonici che contraddistinguono l’edificio della Società Canottieri, che sono stati oggetto di studio da parte del Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. “Abbiamo voluto legare questo anniversario anche ai 50 anni del FAI che si celebrano proprio quest’anno” ha aggiunto.

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile martedì dalle 10.00 alle 14.00, da mercoledì a domenica dalle 10.00 alle 18.00. Visite guidate con un contributo di 5 euro.

QUI ulteriori informazioni.

GALLERIA FOTOGRAFICA a cura di Alessandro Menegazzo