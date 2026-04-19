Canottieri Pescate: la sala allenamenti intitolata alla memoria di Lorenzo Grignani

Il 16enne di Airuno, atleta della canottieri, morì nel gennaio 2025 in un tragico incidente stradale

“In questa sala che lo ha visto formarsi come atleta resterà perenne il suo vivo ricordo”

PESCATE – Nel pomeriggio di oggi, domenica 19 aprile, presso la sede della Canottieri Pescate, si è svolta la cerimonia di titolazione della sala allenamenti a Lorenzo Grignani, il 16enne di Airuno morto nel gennaio 2025 a causa di un tragico incidente stradale avvenuto a Olginate mentre era in sella alla sua moto.

La cerimonia è stata molto partecipa e, accanto agli amici e agli atleti della Canottieri Pescate di cui Lorenzo faceva parte, c’erano anche il sindaco di Pescate Dante De Capitani, con la sua vice Miriam Lombardi, il sindaco di Airuno Gianfranco Lavelli, il presidente della Canottieri Marco Tentori, i genitori di Lorenzo e il parroco don Matteo Gignoli che ha impartito la benedizione.

“Lorenzo – ha ricordato il sindaco di Pescate – in questa sala allenamenti ha passato buona parte del suo tempo libero, e pur frequentando una scuola impegnativa come l’istituto Badoni non ha lesinato spirito di sacrificio, passione e determinazione verso questo sport che amava. In questa sala che lo ha visto formarsi come atleta resterà perenne il suo vivo ricordo”.

La sentita cerimonia si è conclusa con un momento conviviale organizzato dalla dirigenza della Canottieri Pescate.