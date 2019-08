Cantiere sul Terzo Ponte, Anas: “Si lavora di giorno per motivi di sicurezza”

Il cantiere sul Terzo Ponte sarà attivo fino all’8 agosto

“Gli interventi non sono stati effettuati in orario notturno per ragioni di sicurezza”

LECCO – Sono state mattinate di passione, le ultime, per i lavoratori diretti a Lecco. A causa del cantiere sul Terzo Ponte, lungo la SS36 in direzione Nord, si formano lunghe colonne per chi deve entrare in città.

Il restringimento di carreggiata fa da imbuto con ripercussioni sulla provinciale tra Olginate e Pescate e tra Valmadrera e Lecco.

Anas ha ricordato che, come comunicato lo scorso 5 luglio, il cronoprogramma prevede che la limitazione sarà attiva fino all’8 agosto.

“Anas, sulle strade in gestione, è impegnata a rimuovere i cantieri che impattano sulla viabilità nel periodo tra il 9 agosto ed il 25 agosto, fatti salvi gli interventi di emergenza non programmabili – hanno spiegato dall’ufficio stampa -. Nello specifico tali interventi non sono stati effettuati in orario notturno per ragioni di sicurezza della viabilità e delle maestranze impegnate”.