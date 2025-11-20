Cantiere svincolo del Bione: da lunedì cambia la viabilità in via Buozzi e via Figini

In via Figini sarà istituito il senso unico di marcia da via Macon a via Mauri
In via Buozzi verranno chiusi i raccordi dall’attraversamento ciclopedonale
LECCO – In località Bione, nel contesto del cantiere per l’adeguamento dello svincolo, a partire da lunedì 24 novembre e fino a martedì 30 dicembre, in via Buozzi verranno chiusi i raccordi dall’attraversamento ciclopedonale verso via Don Ticozzi a all’altezza dell’ingresso della rampa della SS36 in direzione Milano, come meglio evidenziato nella mappa allegata (LEGGI IL PROVVEDIMENTO VIABILISTICO).
Inoltre, in via Figini, sarà istituito il senso unico di marcia da via Macon a via Mauri e il limite di velocità di 30 km/h, in direzione corso Carlo Alberto.
Di seguito la viabilità provvisoria di cantiere, ben descritta in mappa.
- Chi proviene da Rivabella diretto verso Lecco, utilizzerà solo la via Fratelli Figini; nel caso fosse diretto a Milano, una volta giunto alla rotonda fronte Esselunga, ritornerà per prendere la rampa del Manzoni.
- Chi proviene da Lecco centro, giunto alla rotonda fronte Esselunga, si troverà di fronte a un bivio: verso destra direzione Milano (rampa del ponte Manzoni), verso sinistra in direzione Bergamo Rivabella.
- Chi proviene da Milano o da Sondrio, avrà un percorso temporaneo solo verso Bergamo; potrà fare eventuale ritorno verso Lecco una volta giunto alla rotonda di via Don Ticozzi “Renzo e Lucia” – area spettacoli viaggianti; dal 12 dicembre si potrà fare eventuale ritorno verso Lecco utilizzando la nuova rotonda via Don Ticozzi (fronte campi da calcio).