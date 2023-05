Cantieri di Comunità, una settimana di interventi tra centro e rioni

Conclusi diversi lavori di pulizia ad opera dei cantonieri di comunità

La prossima settimana proseguono gli interventi a Laorca, Rancio e Pescarenico

LECCO – Nuova settimana d’interventi per i Cantonieri di Comunità, attività di sostegno socio-occupazionale rivolto a persone con fragilità assistite dai Servizi Sociali che si occupano di pulizia e cura della città.

In questi giorni si è concluso il riordino di via Valle del Pieno, vicolo Cima, piazza delle Tre Bocche, piazza Stoppani, scale della Basilica, scalette di villa Manzoni, via Fiumicella, via Bersaglio, piazza Cavallotti, via Tonio e Gervaso, piazza della chiesa di Olate, via Catalani, via Movedo.

E’ iniziato l’intervento sulla scalinata alta di via Pergolesi a Maggianico mentre continua la collaborazione con LaorcaLab sul riordino del verde a Laorca in zona Campovai, a Rancio tra via Quarto e via Mazzucconi, a Santo Stefano con la manutenzione degli orti. Infine, con le squadre del CDI, proseguono i lavori per l’apposizione dei pannelli rigenerati all’asilo comunale di Pescarenico.

Allo stesso tempo prosegue il progetto Baby Book Crossing per la nostra città! Negli scorsi giorni sono state installate le due nuove casette nei rioni di Laorca e Bonacina, realizzate dai ragazzi della Coop. Arcobaleno con le bellissime grafiche dedicate a Rupi Kaur e Antoine de Saint-Exupéry.