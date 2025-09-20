Cantieri e mercato in centro, la viabilità della prossima settimana in città

LECCO – Il Comune segnala le seguenti modifiche alla viabilità della prossima settimana, che si aggiungono a quelle determinate dall’allestimento del mercato in centro, in programma mercoledì 24 settembre:

via NAZARIO SAURO altezza civico 19, restringimento per riparazione dispersione acqua il 22 settembre;

corso MARTIRI altezza intersezione via Corti, restringimento regolamentato tramite movieri per allaccio rete elettrica il 22 settembre;

via FIUME altezza intersezione via Foscolo, restringimento per sostituzione chiusino dal 22 al 26 settembre;

via MENTANA altezza civico 95, restringimento per sostituzione e rialzo chiusino fognatura dal 22 al 26 settembre;

via BALICCO altezza civico 47, restringimento per sostituzione e rialzo chiusino fognatura dal 22 al 26 settembre;

corso SAN MICHELE DEL CARSO tratto dal civico 20 al civico 41, restringimento per sistemazione chiusini fognatura dal 22 al 26 settembre;

via ACHILLE GRANDI altezza civico 15, restringimento per lavori di realizzazione rete teleriscaldamento dal 22 al 26 settembre;

corso MARTIRI altezza intersezione via Maggiore, restringimento regolamentato tramite movieri per posa rete gas dal 22 al 24 settembre;.

via MONSIGNOR POLVARA tratto compreso tra le vie Turbada e Fiandra, sospensione doppio senso di marcia e istituzione senso unico in direzione via Fiandra dalle 9 del 23 settembre alle 18 del 25 ottobre;

corso PROMESSI SPOSI, tratto compreso tra le vie Lamarmora e Fabio Filzi, restringimento regolamentato tramite movieri per allaccio rete elettrica dal 24 al 26 settembre;

via ADAMELLO altezza intersezione c.so Matteotti, restringimento per nuovo allaccio acquedotto il 25 settembre;

via DEI PESCATORI altezza civico 55, restringimento regolamentato tramite movieri per allaccio rete elettrica il 25 settembre

via MALPENSATA tratto compreso tra i civici 19 e 21, divieto di transito dalle 9 alle 18.30 del 26 settembre;

via TRENTO altezza intersezione via Capodistria, divieto di transito dalle 8.30 alle 17 il 29 settembre.

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481316

Servizio manutenzione – 0341 481371