Cantieri stradali, le modifiche alla viabilità dei prossimi giorni

Lavori in corso: attenti a strade chiuse e divieti in città

Le modifiche alla viabilità cittadina di questa settimana

LECCO – Il Comune ha reso note le seguenti modifiche alla viabilità della settimana:

VIA AI POGGI, tratto all’altezza del civico 102 parziale restringimento per lavori di nuovo allacciamento acquedotto dal 3 al 4 febbraio (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA ACHILLE GRANDI, tratto all’altezza del civico 19 parziale restringimento per lavori di nuovo allacciamento acquedotto dal 4 al 5 febrraio (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA BICOCCA, tratto all’altezza del civico 14 parziale restringimento per lavori di rinnovo derivazione gas in data 5 febbraio (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

ALLA SPIAGGIA (area cantiere ferrovia) parziale restringimento per lavori di collegamenti rete gas dal 6 al 7 febbraio (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA GRAMSCI, tratto all’altezza del civico 16 totale chiusura per lavori di nuovo allacciamento fognatura dal 6 al 7 febbraio (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA AMENDOLA,tratto all’intersezione con via Ghislanzoni (lato politecnico) parziale restringimento per lavori di nuovo allacciamento acquedotto dal 7 al 8 febbraio (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA GIUSTI, tratto all’altezza dei civici 1-2-4-6-8-10 parziale restringimento per lavori di allacciamento alla linea telefonica in data 7 febbraio (Impresa Valtellina Spa di Gorle per conto di privati);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio “Rigamonti-Ceppi” dalle ore 12.00 alle ore 18.30 di domenica 9 febbraio.