Cantonieri di Comunità di nuovo al lavoro per la città di Lecco

Squadre operative per migliorare i rioni lecchesi

Interventi a Chiuso, Germanedo, Rancio, Pescarenico e Belledo

LECCO – Cantonieri di Comunità al lavoro anche questa settimana nella citta di Lecco. Le squadre hanno provveduto alla riverniciatura della ringhiera in via don Serafino Morazzone a Chiuso e al riordino del verde in via Carale a Germanedo, mentre con i Cantonieri di Artimedia è stato effettuato il riordino del verde sulla scala in via Bonaiti a Rancio con l’aiuto di alcuni residenti.

Lato interventi comunali si è proceduto presso il Centro Prima Infanzia Floridò di Pescarenico alla riqualificazione dello spazio esterno, comprensivo di demolizione della sabbionaia, sistemazione del vialetto di accesso, sistemazione dello spazio verde con nuovo tappeto erboso.

Proseguono, invece, i lavori a Belledo per la realizzazione di un parco canile (con due aree di sgambamento attrezzate per attività di agility e per animali di taglia medio grande) e di un’area a verde pubblico (con sedute e aree di sosta attrezzate). Sono iniziati, infine, gli interventi per il nuovo impianto elettrico e la posa di nuovi faretti per il parco-area gioco in zona riva Martiri delle Foibe.

Per quanto riguarda i lavori del teleriscaldamento, proseguono gli interventi lungo via Giusti, dove si è provveduto a completare l’articolato allaccio della rete fino a via Belfiore nel periodo natalizio, così da minimizzare l’impatto sulle attività commerciali della zona. Ora le opere proseguono nella direzione opposta, verso via Monsignor Polvara. Nelle scorse settimane è stata, inoltre, sistemata la pavimentazione d’ingresso della scuola media Stoppani in via Grandi.