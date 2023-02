Cantonieri di Comunità: interventi alle scuole e sul lungolago

Nuova settimana d’interventi per i Cantonieri di Comunità

Concluso l’intervento in via Polvara, lavori nelle scuole di Germanedo e Castello, sistemate le panchine sul lungolago

LECCO – Continuano il loro servizio i ‘cantonieri di comunità’, le squadre di manutentori delle cooperative sociali al lavoro specialmente nei quartieri della città.

La scorsa settimana si è concluso l’intervento di riordino dell’area di via Monsignor Polvara mentre continuano i lavori per la realizzazione degli orti didattici per le scuole elementari Nazario Sauro a Germanedo e Carducci di Castello e la rigenerazione delle panchine del lungolago.

Tra le collaborazioni, on le squadre di LaorcaLab continuano i lavori di riverniciatura in via Campovai, con le squadre di Artimedia il riordino delle aree di Rancio (Fontana delle tre bocche, via Calloni e via Pio Galli) e con le squadre del CDI il riordino di via Fra Galdino.