Capodanno, a Lecco concerto e fuochi grazie a LTM e sponsor

La festa in centro Lecco grazie all’interessamento dei privati. Musica e spettacolo pirotecnico

LTM salva il Capodanno in città. Polvara: “Non si poteva non fare nulla”

LECCO – Lasciato il Natale ormai alle spalle, arriva il Capodanno anche se la festa che inaugurerà il 2023 rischiava di passare decisamente sottotono a Lecco: nel programma ufficiale dell’amministrazione comunale non era infatti prevista alcuna iniziativa nel capoluogo, ci ha pensato LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni) ad organizzare i festeggiamenti con un concerto in piazza e lo spettacolo pirotecnico sul lago.

“Non si poteva non fare nulla” ci dice Alfredo Polvara, ‘motore’ dell’associazione promotrice di eventi e manifestazioni guidata dal presidente Giuseppe Fusi.

Anche in passato LTM si era occupata della festa di Capodanno a Lecco così come delle principali manifestazioni cittadine, in primis il Carnevale ma anche la Notte Bianca e contribuendo alle iniziative natalizie. Questa volta però l’associazione ha dovuto prodigarsi nella ricerca di finanziamenti da sponsor privati, non potendo fare affidamento su alcun contributo da parte del Comune.

“Evidentemente qualcuno ha fatto male i calcoli – dice Polvara – Da parte dell’amministrazione comunale abbiamo ricevuto risorse per l’allestimento dell’albero di Natale in piazza Mazzini, che ha reso la città accogliente, e per il concerto di Capodanno che si svolgerà nel pomeriggio del 1 gennaio. Ci siamo anche resi disponibili con il nostro ‘Babbo Natale’ alla Piccola. Per la festa di Capodanno però non è stato previsto alcun contributo”.

Così, LTM ha dovuto cercare sostegno da sponsor privati per coprire le spese previste. “Sarebbe stato un peccato altrimenti” dice Polvara.

La festa in centro si accenderà dalle 22 con il concerto in Piazza Cermenati del fisarmonicista Danilo Ponti e della sua band che proporranno musica di vari generi, da ballare e cantare, per arrivare alla mezzanotte con lo spettacolo dei fuochi artificiali sul lago. Il concerto proseguirà poi fino all’una per gli ultimi brindisi.