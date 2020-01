Capodanno a Lecco: la festa in piazza tra ghiaccio e “fuochi”

Un concerto con strumenti di ghiaccio e poi lo spettacolo pirotecnico

In tanti alla festa di Capodanno organizzata in centro Lecco

LECCO – In piazza per salutare il 2019 che si è concluso e dare il benvenuto al nuovo anno: la festa organizzata dal Comune in centro Lecco ha attirato tanti lecchesi e non solo a sfidare il freddo e celebrare insieme la notte di Capodanno.

La serata si è aperta con il particolare concerto del polistrumentista norvegese Terje Isungset, pioniere della musica del ghiaccio, sul palco con la cantante Maria Skranes e il contrabbassista Viktor Reuter, con gli interventi elettronici di Øystein Etterlid.

Un’esecuzione unica, i musicisti hanno dato vita al concerto utilizzando strumenti realizzati con il ghiaccio, come le campane tubolari, marimba, corni, contrabbasso e altri.

Alle ore 23.30 ancora spazio alla musica con il dj set e allo scoccare della mezzanotte il cielo si è illuminato con lo spettacolo pirotecnico sul lago.

Ecco le immagini della serata nel servizio fotografico realizzato da Alessandro Menegazzo