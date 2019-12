Capodanno a Lecco, ‘zona rossa’ anti-vetro e lungolago chiuso al traffico

Lungolago chiuso e divieto di sosta dalle 21 alle 2 della Notte di San Silvestro

Ordinanza contro il vetro, divieto di vendita e detenzione di bevande in contenitori di vetro

LECCO – Per consentire i festeggiamenti di San Silvestro organizzati in centro città, il lungolario Isonzo, nel tratto compreso tra via Nazario Sauro e piazza Cermenati, resterà chiuso al transito, con divieto di sosta, dalle 21 di martedì 31 dicembre alle 2 di mercoledì 1 gennaio.

Divieto di sosta nella medesima fascia oraria anche nel tratto di lungolario Isonzo compreso tra piazza Europa e via Leonardo da Vinci e in largo Europa, su tutti gli stalli riservati ai cicli e motocicli. Durante lo spettacolo pirotecnico, dalle 23.30 a mezzanotte e mezza circa, sarà inoltre sospesa la circolazione nel tratto compreso tra piazza Europa e via Leonardo da Vinci.

Anche per questo Capodanno sarà istituita la ‘zona rossa’ con divieto di detenzione, somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e in lattine durante l’intera manifestazione in centro dalle 20 di domani alle 5 di mercoledì 1 gennaio.