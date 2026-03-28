Cappelletta dei Bravi, Sacchi: “Progetto nato due anni fa. I costi? Dettati dal prezziario”

L’assessora Sacchi risponde alle critiche di chi ritiene troppo caro l’investimento

“I lavori che si fanno nascono da mesi e anni di lavoro precedenti”

LECCO – “E’ un progetto nato due anni fa, i cui costi sono dettati dal prezziario della Regione”. L’assessora ai Lavori pubblici Maria Sacchi interviene in merito ai lavori di riqualificazione della Cappelletta dei Bravi spazzando il campo dalle critiche piovute in questi giorni in merito ai 110mila euro, ritenuta una cifra troppo alta, stanziati per i lavori.

Tra le punzecchiature giunte a Palazzo Bovara anche quella della candidata alla carica di sindaco Francesca Losi: “Toh, che caso! ecco che spunta dal cilindro, in fretta e furia, il progetto e il finanziamento. Mi fa molto piacere che pur non essendo ancora diventata Sindaco, la città cominci a cambiare nella direzione da me indicata” le parole usate dalla candidata sostenuta dal Partito Popolare del Nord rivendicando di aver sostenuto nelle scorse settimana la necessità di intervenire per il recupero dei luoghi manzoniani, tra cui appunto il Tabernacolo dei Bravi.

Una sorta di attribuzione di paternità confutata dalle argomentazioni dell’assessora, che documenti alla mano, ricoda che il progetto è nato almeno due anni fa. “C’è stato il passaggio in Soprintendenza, in quanto bene vincolato, che ha dato l’autorizzazione al progetto e ci ha accordato che il tabernacolo ospiti raffigurazioni temporanee. È stata una mia richiesta per coinvolgere la nostra comunità n modo attivo e sentire questo luogo nostro”.

Sacchi precisa inoltre che la progettazione sia stata effettuata internamente al Comune, “secondo il prezziario di Regione Lombardia, unico punto di riferimento per gli appalti pubblici. Il quadro economico comprende oneri della sicurezza, iva e direzione lavori, una quota di imprevisti. Ricordo inoltre che le eventuali economie ritorneranno nelle disponibilità comunali. Nei costi anche l’incarico ad un restauratore che dovrà redigere apposita relazione per la Soprintendenza che documenti le fasi del restauro ed i materiali utilizzati”.

Quanto al progetto in sé sono previsti lavori edili sul retro del Tabernacolo e del muro, la sistemazione dell’impianto elettrico e il restauro del Tabernacolo, di tutto il muro in cui è posto, della pavimentazione antistante. “I lavori che si fanno nascono da mesi e anni di lavoro precedenti. Credo che meritasse questo luogo manzoniano il suo dignitoso decoro e richiamo al romanzo in modo attivo perché non resti un semplice manufatto” conclude Sacchi.