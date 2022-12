Capretta a spasso per Acquate, recuperata dai pompieri

Libera per le strade di Acquate, la capra è arrivata in piazza poi alla chiesa

Recuperata dai Vigili del Fuoco intervenuti dopo una segnalazione

LECCO – Episodio curioso in quel di Acquate dove una capra ha fatto una piccola scorribanda per le strade del quartiere. Il ruminante è stato avvistato prima in piazza, poi di fronte alla chiesa parrocchiale finché non è stata recuperata dai Vigili del Fuoco, intervenuti dopo una segnalazione. I pompieri sono riusciti a bloccare l’animale e pare siano già risaliti al proprietario a cui sarà riconsegnato.