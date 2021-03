Cinque giornate di incontri a distanza con le scuole lecchesi

Bullismo, atti persecutori, revenge porn e utilizzo improprio della tecnologia

LECCO – In 5 giornate del mese di marzo, dalle ore 10 alle ore 12, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Lecco, Ten. Col. Carmelo Albanese ha tenuto delle lezioni in DAD (didattica a distanza) sulla “educazione alla cultura della legalità” agli studenti del Liceo Scientifico Collegio A. Volta, Istituto Fiocchi, Liceo G.B. Grassi di Lecco e Istituto Lorenzo Rota di Calolziocorte.

L’Ufficiale ha trattato diverse tematiche, con una introduzione generale per definire e comprendere il concetto della “legalità”, ragionare sul perché dobbiamo seguire le regole, facendo la differenza tra norme giuridiche e norme sociali e le motivazioni per cui è necessario parlarne prima di tutto presso le scuole e con gli studenti.

Il Tenente Colonnello Albanese ha poi affrontato in modo più approfondito gli argomenti che riguardano: “Bullismo e cyber-bullismo”, “Atti persecutori” (stalking e femminicidio), “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti” (c.d. Revenge Porn) e, in ultimo, dell’utilizzo improprio dei device (smartfone e p.c.), degli applicativi che vengono oggi maggiormente utilizzati per la trasmissione di video e immagini, e delle gravi responsabilità che un errato e anche inconsapevole loro utilizzo può determinare.

Sono stati dati diversi consigli, facendo conoscere cosa oggi si può e si deve fare nel caso in cui ci si viene a trovare nella condizione di “vittima”. Hanno partecipato complessivamente alla DAD circa 400 alunni, fra biennio e triennio dei predetti Istituti che, dimostrandosi molto interessati, sono stati coinvolti direttamente nei dibattiti su alcuni degli argomenti trattati.