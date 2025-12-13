Carabinieri, aperto il bando per reclutare 65 Allievi Ufficiali

Al via la selezione per il 208° Corso dell’Accademia di Modena

I vincitori seguiranno cinque anni di formazione militare e universitaria prima di assumere incarichi di comando nelle diverse articolazioni dell’Arma. Domande fino al 9 gennaio

LECCO – Sono partite le procedure per il reclutamento di 65 nuovi Allievi Ufficiali dei Carabinieri in servizio permanente, una delle selezioni più attese da chi sogna una carriera nelle Forze Armate. Da oggi e fino al 9 gennaio sarà possibile presentare domanda attraverso il sito istituzionale dell’Arma, nell’area dedicata ai concorsi. Un’opportunità che ogni anno richiama centinaia di giovani intenzionati a intraprendere un percorso professionale fondato su disciplina, responsabilità e servizio alla collettività.

Accedere all’Accademia Militare di Modena significa infatti entrare in un mondo in cui la formazione non è soltanto tecnica, ma soprattutto etica. Il motto “Nei secoli fedele”, che accompagna da sempre l’Arma dei Carabinieri, richiama valori come lealtà, impegno, dedizione e spirito di sacrificio: qualità imprescindibili per chi sarà chiamato, un giorno, ad assumere ruoli di comando.

Il bando stabilisce i requisiti necessari per partecipare: possono presentare domanda i cittadini italiani che siano già in possesso del diploma di scuola superiore o che potranno conseguirlo nell’anno scolastico 2025/2026. L’età è un elemento determinante: i candidati devono aver compiuto 17 anni e non aver superato il 22° anno alla data di scadenza della presentazione della domanda.

Il percorso selettivo è articolato e rigoroso. Le prove previste — consultabili nel dettaglio sul sito dell’Arma — comprendono una preselezione a test, una prova scritta di composizione italiana, una verifica della conoscenza della lingua inglese, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, una prova orale finale e un tirocinio valutativo. Un iter pensato per valutare non solo la preparazione scolastica, ma anche la resilienza, la capacità di lavorare sotto pressione e la motivazione individuale.

I vincitori accederanno al 208° Corso dell’Accademia Militare di Modena, dove seguiranno un percorso di formazione quinquennale. I primi due anni si svolgeranno a Modena, tra addestramento militare e studi accademici, mentre gli ultimi tre verranno completati alla Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma. Al termine, i giovani ufficiali conseguiranno la laurea magistrale in giurisprudenza, titolo abilitante per le funzioni di comando all’interno dell’Arma.

Una volta terminato il ciclo formativo, gli allievi promossi al grado di Tenente saranno destinati alle diverse organizzazioni dell’Arma dei Carabinieri, assumendo incarichi operativi e gestionali nelle stazioni, nelle compagnie, nei nuclei investigativi e nei reparti speciali. Un percorso di responsabilità che rappresenta l’ingresso ufficiale in una delle istituzioni più radicate e riconosciute del Paese.

Con l’apertura del nuovo bando, l’Arma rinnova il proprio impegno nella ricerca di giovani motivati, pronti a costruire un futuro al servizio della sicurezza pubblica. Per molti un sogno che inizia da un click, ma che richiede determinazione, sacrificio e la volontà di aderire a una tradizione lunga due secoli.