Carabinieri, cambio degli incarichi al Comando Provinciale di Lecco

Si è insediato ieri il Maggiore Marco Sannino, nuovo Comandante della Compagnia di Lecco

Dopo 40 anni nell’Arma lascia il servizio attivo il Tenente Colonnello Claudio Arneodo, al suo posto Teodoro Saggese. Il Ten. Col. Andrea Amenici Comandante del Reparto Operativo

LECCO – Come consuetudine, settembre rappresenta il mese di cambio per gli Ufficiali del Comando Provinciale Carabinieri di Lecco.

Si è insediato proprio ieri, martedì, il nuovo Comandante della Compagnia di Lecco, Maggiore Marco Sannino, classe 1982 originario di Velletri, laureato in relazioni internazionali, sposato. Il Maggiore ha iniziato il suo percorso operativo all’8° Battaglione “Lazio” di Roma, per poi essere impiegato quale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Melfi e a seguire della Compagnia Carabinieri di Volterra. Dopo un’esperienza presso la direzione Generale per il Personale Militare di Roma giunge oggi a Lecco ove avvicenda il Tenente Colonnello Domenici Andrea, giunto nel 2023, che subentra al Tenente Colonnello Teodoro Saggese come Comandante del Reparto Operativo.

“Sono molto contento di questo incarico – ha commentato – la Compagnia di Lecco è una realtà prestigiosa che opera in un territorio con le sue criticità ma estremamente laborioso ed interessante. Sono certo che svolgeremo un ottimo lavoro, come sempre a servizio del cittadino”.

Il Tenente Colonnello Claudio Arneodo, già Comandante dell’Ufficio Comando del Comando Provinciale di Lecco, con la promozione al grado di Colonnello, ha lasciato da pochi giorni il servizio attivo per limiti d’età dopo 40 anni nell’Arma. Un percorso il suo che si è snodato tra incarichi operativi e territoriali in tutta Italia. Dopo le esperienze a Marsala e Guastalla, l’Ufficiale ha comandato per sette anni la Compagnia di Pavia, per poi diventare Comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Como. A Lecco il Tenente Colonnello Arneodo era giunto nel 2016 quale Comandante del Reparto Operativo, incarico mantenuto sino al 2021, quando divenne Capo Ufficio Comando, garantendo il supporto strategico e organizzativo alle varie attività dell’Arma nella provincia lecchese. A lui vanno il ringraziamento del Comandante Provinciale, dei collaboratori e dei colleghi per la professionalità e l’impegno con cui ha vissuto la sua vita nell’Arma.

L’importante incarico è stato quindi assunto dal Tenente Colonnello Saggese già Comandante del Reparto Operativo di Lecco. L’esperienza investigativa e la conoscenza del territorio provinciale maturata nei quattro anni nell’incarico saranno fondamentali per il supporto strategico all’intero Comando Provinciale.

Il Tenente Colonnello Andrea Domenici, dopo due anni al comando della Compagnia di Lecco, assume quindi il delicato incarico di Comandante di Reparto Operativo con la responsabilità investigativa sui fenomeni criminali di maggiore spessore in ambito provinciale.