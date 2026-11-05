Carabinieri di Lecco, riaperta la sede di Corso Martiri della Liberazione

Finiti i lavori di ristrutturazione, la cittadinanza potrà nuovamente accedere agli uffici storici

LECCO- Sono finiti i lavori di ristrutturazione che riguardavano la Stazione dei Carabinieri di Lecco e negli scorsi giorni ha riaperto definitivamente la sede storica in Corso Martiri della Liberazione, 22.

La sede era rimasta chiusa dal 14 febbraio 2025 per via di importanti interventi di manutenzione, ma i servizi e il controllo del territorio sono stati comunque garantiti grazie alla presenza delle pattuglie e al supporto delle strutture limitrofe: il servizio era garantito infatti nella sede del Comando Provinciale dei Carabinieri situata sempre a Lecco in Corso Carlo Alberto, 62.

Rimangono invariati gli orari di apertura al pubblico e i recapiti telefonici.