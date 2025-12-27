Carabinieri tra la gente con la divisa storica durante le festività di Natale

Un gesto di attenzione e vicinanza alla popolazione lecchese
I militari dell’Arma tra le strade delle città con la Gus, la grande uniforme speciale
LECCO – Tra le strade della città con indosso la Gus, la grande uniforme speciale. Non è passata inosservata la presenza dei carabinieri per le strade di Lecco con l’uniforme storica, elegante e inconfondibile.
Un gesto, quello della presenza per le strade della città, piene di persone impegnate negli ultimi acquisti, di una pattuglia di carabinieri a piedi con mantella, bandoliera,
sciabola e lucerna – il tipico cappellone -, dettato dalla volontà di vicinanza alla popolazione, trasmettendo sicurezza e tranquillità alle persone.
Un’iniziativa in più che va ad affiancarsi e a integrarsi con i servizi operativi svolti dai
militari con le moderne uniformi e mezzi.