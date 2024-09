Care Jobs Day: grande successo per la prima edizione a Calolziocorte

Oltre 120 persone alla giornata dedicata ai lavori di cura e assistenza

Evento organizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con la Camera di Commercio di Como-Lecco

CALOLZIOCORTE – Grande successo per la prima edizione della giornata d’incontri dedicata al lavoro di cura Care Jobs Day, organizzato dalla Provincia di Lecco in collaborazione con la Camera di Commercio di Como-Lecco.

Nella mattinata di ieri, martedì 17 settembre, al Monastero di Santa Maria del Lavello più di 120 persone hanno potuto confrontarsi con 15 realtà del territorio lecchese che offrono lavoro nei settori di cura.

Erano presenti: Associazione La Nostra Famiglia, Consorzio Consolida, Cooperativa Duemani, Cooperativa l’Arcobaleno, Cooperativa La Vecchia Quercia, Cooperativa Sineresi, Enaip Lombardia, Farmacia Imperatori, Fondazione Casa del Cieco, Fondazione Casa Madonna della Fiducia, Fondazione Luigi Clerici, Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi, RSA Borsieri Sacra Famiglia, Sportello Assistenti Familiari, Uneba Lombardia.

Presenti anche gli operatori dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate, il Collocamento Mirato e il Centro Risorse Donne.

Grande interesse e partecipazione hanno riscosso anche i due interventi organizzati nel corso della mattinata. Alle 9 nella sala conferenze si è tenuto il seminario “Le professioni di cura in provincia di Lecco: i numeri e le caratteristiche”, a cura della società Pts. A seguire i rappresentanti di Enaip Lombardia e Fondazione Luigi Clerici hanno illustrato le principali caratteristiche dei percorsi formativi regolamentati per accedere ai lavori di cura.

L’iniziativa, che mira a creare una rete collaborativa focalizzata sulla persona, favorendo la conoscenza e l’inserimento lavorativo nei settori della cura e dell’assistenza, si inserisce nel programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco per raggiungere gli obiettivi strategici della Direzione organizzativa VI Lavoro e Centri per l’Impiego, in collaborazione con Regione Lombardia.