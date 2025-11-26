Caregiver familiare. Oltre 4,7 milioni di euro per la non autosufficienza

Risorse dedicate e nuovi interventi per sostenere chi quotidianamente si prende cura di anziani e persone con disabilità

“Sosteniamo chi si prende cura dei più fragili e continuiamo a investire sul territorio”

LECCO – La nuova programmazione regionale dedicata ai caregiver familiari, approvata nell’ambito del Fondo per la Non Autosufficienza (FNA), esercizio 2026, rafforza gli interventi domiciliari per anziani e persone con disabilità non autosufficienti, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto ogni giorno dai caregiver familiari, come promosso da Regione Lombardia.

Le risorse disponibili, pari a 4.779.000 euro e provenienti dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare – annualità 2024, saranno impiegate nell’ambito della programmazione FNA 2026 per attivare interventi di assistenza diretta e indiretta, modulati in base ai bisogni specifici dei territori.

Il riparto regionale prevede: 3.297.510 euro (69%) destinati ai caregiver di persone anziane non autosufficienti ad alto bisogno assistenziale e di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo molto elevato. Le risorse verranno distribuite alle ATS secondo due criteri: 50% in base al numero di utenti presi in carico alla Misura B1 – FNA 2024 esercizio 2025 (al 30.09.2025 piattaforma SMAF); 50% in base alla popolazione residente nell’Ambito territoriale di riferimento.

Inoltre, 1.481.490 euro (31%) destinati ai caregiver di persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale e di persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato. Anche in questo caso le risorse verranno ripartite secondo: 50% in base alla popolazione residente nell’Ambito territoriale; 50% in base agli utenti presi in carico dalla Misura B2 – FNA 2024 esercizio 2025 (al 30.09.2025 piattaforma SMAF).

Le risorse destinate al lavoro di cura svolto dai caregiver, previste dalla precedente Misura B2, saranno trasferite agli Ambiti territoriali tramite le ATS, secondo i criteri stabiliti nel provvedimento.

“Con questo provvedimento – dichiara il Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, Mauro Piazza – offriamo una risposta concreta alle famiglie che quotidianamente si prendono cura di un proprio caro non autosufficiente. Il nostro impegno è sostenere chi affronta situazioni delicate, spesso in solitudine, riconoscendo il valore del lavoro di cura e garantendo risorse certe e subito disponibili”.

“Questo investimento segna un ulteriore passo nel percorso avviato da Regione Lombardia per valorizzare il ruolo dei caregiver, offrendo non solo un sostegno economico, ma anche strumenti e servizi pensati per alleggerire il carico assistenziale e migliorare la qualità di vita dei cittadini più fragili e di chi se ne prende cura. Ringrazio l’Assessore Elena Lucchini – conclude Piazza – per il costante impegno e la dedizione con cui sta guidando il percorso regionale a sostegno dei caregiver. La collaborazione tra assessorato, territori e realtà locali è fondamentale per costruire una rete di servizi sempre più efficace e vicina alle famiglie”.