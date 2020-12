‘Carlo libero!’: sabato la manifestazione per il professor Gilardi

Si terrà sabato 12 dicembre alle 15 davanti alla casa di riposo Airoldi e Muzzi dove è ospite il professor gentile di Airuno

Gli organizzatori: “Non vogliamo creare scompiglio e rispetteremo le norme anti Covid, ma vogliamo far sentire a Carlo, con striscioni e cori, il nostro sostegno”

LECCO / AIRUNO – “Subito. Subito. Carlo libero!”. E’ questo lo slogan scelto per la manifestazione in programma sabato 12 dicembre alle 15 davanti alla residenza per anziani Airoldi e Muzzi di Lecco per chiedere che il professor Carlo Gilardi, da fine ottobre ospite del ricovero di Germanedo, possa far ritorno a casa ad Airuno il prima possibile.

Una manifestazione pacifica

Nata su Facebook all’interno di uno dei gruppi creati subito dopo la messa in onda del primo servizio sul professor gentile di Airuno trasmesso dalla trasmissione televisiva Le Iene, l’iniziativa vuole, come spiega Benedetta Fioravanti a nome del gruppo sostegno Carlo Gilardi, dare “un segnale forte e significativo riguardo l’opinione pubblica sul fatto. È assurdo come venga negata la libertà di una persona lucida e contraria a questo trattamento, che di fatto ha un’amministratore di sostegno per la cura del suo patrimonio e non un tutore legale che ne fa le veci”.

Cori e striscioni di sostegno a Carlo Gilardi

Di Cremona, co-organizzatrice della manifestazione insieme ad Alessandro Zattoni di Lodi, Fioravanti puntualizza di aver chiesto e ottenuto da Questura e Comune le autorizzazioni del caso, rassicurando che la manifestazione rispetterà le normative anti Covid: “Indosseremo tutti la mascherina e manterremo il distanziamento sociale. Non sarà un corteo, ma una manifestazione statica per stare vicini, con striscioni e cori, a Carlo. Stiamo cercando di recuperare alcune sue poesie per leggerle. Non vogliamo, insomma, creare scompiglio, ma mostrare il nostro affetto per il professore e sottolineare che la situazione che sta vivendo è inaccettabile per il valore della libertà personale del singolo individuo. Vogliamo lanciare un messaggio forte sia alla direzione della Rsa che all’amministratrice di sostegno affinché Carlo Gilardi venga dimesso e possa esprimere personalmente la sua opinione e il suo volere. Ci si augura che questo avvenga prima delle festività Natalizie”.

La partecipazione è libera e maggior informazioni sono disponibili sulla pagina facebook Una manifestazione per Carlo Gilardi Gruppo sostegno Carlo Gilardi