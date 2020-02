Carnevale: le luci in piazza restano, la sfilata forse rinviata a dopo Pasqua

Le proiezioni luminose in piazza Garibaldi resteranno accese

La sfilata di Carnevale potrebbe tenersi dopo Pasqua

LECCO – “E’ un vero peccato, una grande delusione”. Alfredo Polvara di LTM non trattiene il dispiacere per il Carnevale annullato a Lecco a seguito dell’emergenza per il Coronavirus.

“La questione sanitaria viene prima di tutto, dispiace molto però perché ci abbiamo lavorato per quattro mesi, c’è stato l’impegno di molti, dai volontari a quanti si sono adoperati per preparare i carri, i costumi, gli stessi regnanti che si erano tenuti liberi per questa settimana”.

La grande sfilata potrebbe comunque tenersi, non certo questo sabato ma rinviata a dopo le festività di Pasqua, così come era accaduto in passato per colpa del maltempo.

“Sicuramente proveremo a riproporla in seguito, ci stiamo confrontando con il Comune” spiega Polvara.

In questi giorni però resteranno comunque accese le proiezioni a tema installate in piazza Garibaldi, almeno fino a sabato. “E’ un modo per regalare comunque un po di Carnevale, nonostante tutto – prosegue Polvara – le riaccenderemo poi, in occasione della sfilata”.