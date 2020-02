Carnevale: tempo di sfilate! Ecco gli eventi principali nel lecchese

LECCO – Tanti eventi per un Carnevale all’insegna dell’allegria: ecco i principali appuntamenti che si svolgeranno in provincia di Lecco a partire da questo fine settimana. (Puoi segnalare altri eventi scrivendo a redazione@lecconotizie.com)

MANDELLO – SABATO 22 FEBBRAIO

Sfilano le maschere a Mandello: l’appuntamento è per questo sabato, 22 febbraio, organizzato dal Comune insieme agli oratori.

Alle ore 14.30 è prevista la partenza della sfilata dall”oratorio Sacro Cuore. Il percorso: Via N. Sauro, Via C. Battisti, P.zza IV Novembre, Via Dante, Via A. Manzoni, Via B.V. del Fiume, Via Maestri Comacini, Via Medaglie Olimpiche, Piazza del Mercato.

Alle ore 15.30 è previsto l’arrivo della sfilata in Piazza del Mercato. Seguirà l’animazione dei ragazzi dell’oratorio e la merenda. In caso di pioggia ritrovo ore 15.30 in Piazza del Mercato.

COLICO – SABATO 22 FEBBRAIO

Il Carnevalissimo di Laghetto festeggia i 50 anni: un importante anniversario per l’evento di Colico che sarà festeggiato come merita ovvero con un grande spettacolo pirotecnico in serata. La festa inizierà al pomeriggio dalle 15, nella tensostruttura dell’oratorio, con giochi e animazione peri i bimbi. In serata il clou dell’evento: alle 20.15 partirà la sfilata per le vie del paese e alle 21 la solenne cerimonia di apertura del Carnevalissimo nel campo dell’oratorio con l’investitura di Re Carnevale e della nuova Regina. A seguire i fuochi d’artificio. La manifestazione è organizzata dall’associazione Amici di Laghetto.

GALBIATE / SALA AL BARRO – SABATO 22 FEBBRAIO

L’Associazione “Vivi Sala” di Sala al Barro organizza una manifestazione rivolta alla cittadinanza, sabato 22 febbraio dalle ore 15.00 fino alle 17.00 C/o Piazza della Chiesa di Sala al Barro: “Festa in maschera”. In collaborazione con l’Associazione “Spettacolaree” e la compagnia teatrale “I numeri Zero”. Per aprire le porte al Carnevale con giochi per grandi e piccini, balli e spettacoli musicali, storie animate e una gustosa merenda offerta a tutti i partecipanti. Durante la manifestazione verrà premiata la maschera più bella e verrà allestita una mostra di oltre 20 pannelli con la storia delle maschere tradizionali (Arlecchino, Pulcinella, Colombina ecc…) In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà nella struttura dell’Oratorio adiacente la Piazza. L’iniziativa ha il Patrocinio del Comune di Galbiate. Per informazioni vivisala.salaalbarro@gmailcom

OGGIONO – DOMENICA 23 FEBBRAIO

E’ uno degli eventi più grandi del Carnevale in provincia di Lecco: la sfilata del Carnevale Oggionese, che quest’anno festeggia la sua 53esima edizione. Carri e gruppi partiranno alle 14, come di consueto da viale Vittoria, il corteo si snoderà poi verso Piazza Sironi, via Marco d’Oggiono, Piazza Manzoni, Via Longoni, Piazza Garibaldi, via Montegrappa, Via Papa Giovanni XXIII via Mlano, Piazza Sirdoni, Viale vittoria. Presso l’area della Fiera di Sant’Andrea è previsto il ristoro e le premiazioni dei carri migliori . Informazioni www.comune.oggiono.lc.it e www.prolocooggiono.it

LECCO – DOMENICA 23 FEBBRAIO

Si apre questa domenica, 23 febbraio, il Carnevalone di Lecco, con la consegna delle chiavi ai ‘regnanti’. Per la sfilata bisognerà aspettare invece il 29 febbraio. Ecco il programma di domenica:

Ore 16 – Ritrovo in piazza XX Settembre con i Regnanti e il Corpo musicale G. Donizetti

Ore 16.20 – Partenza del corteo per il Palazzo Comunale attraverso via Roma, via Carlo Cattaneo, via Cairoli, via Cavour, via Volta e piazza Diaz

Ore 16.30 – Consegna delle chiavi della città ai Regnanti da parte del Sindaco di Lecco.

Ore 16.45 – Rinfresco per tutti offerto dai Regnanti, a cura di LTM, Alpini Pizzo D’Erna

ABBADIA LARIANA – DOMENICA 23 FEBBRAIO

“In giro per il mondo” è il tema scelto per la sfilata di Carnevale di Abbadia organizzato dall’oratorio Pier Giorgio Frassati in collaborazione con il Comune. in programma domenica 23 febbraio. Come Lecco, anche Abbadia ha i suoi regnanti del carnevale, Re Tivan e Regina Breva, a cui saranno consegnate le ‘chiavi’ della festa alle 14.30 al Parco di Chiesa Rotta. Seguirà la parata delle maschere fino all’oratorio dove alle 16.30 ci sarà la merenda. In caso di pioggia, il ritrovo sarà direttamente in palestra alle 15.30.

CASATENOVO – DOMENICA 23 FEBBRAIO

L’appuntamento è alle 14 in piazza del Lavoro con il ritrovo dei carri, quest’anno chiamati a interpretare il tema di spiccata attualità come quello dei cambiamenti climatici. Al grido di ‘’Ocio! Ghe n’è minga un olter!”, le mascherine colorate effettueranno la sfilata da via Roma- Piazza Mazzini- via Cavour – via Giovenzana – via Manzoni – via Casati. Alle 15.15 è previsto l’arrivo in piazza del Mercato con musia, spettacoli, animazione e giochi. In caso di pioggia sarà tutto rinviato a sabato 29 febbraio 2020. L’iniziativa viene proposta in collaborazione con l’associazione Pro Loco, gli Oratori di Casatenovo e Monticello, la Federcasalinghe, il Gruppo Alpini di Casatenovo, Bike action team Galgiana, AFCB Cassina de’ Bracchi, CSS La Mia Casa.

MERATE – DOMENICA 23 FEBBRAIO

Pranzo di Carnevale al centro anziani grazie alla sinergia tra la cooperativa Sineresi e il Comitato Viale Verdi. L’appuntamento è alle 12.30 con un menù a base di antipasto misto pizzette e salame, lasagna, frutta e dolce. Il tutto condito con acqua e vino. A seguire pomeriggio animato con la tombola. Prenotazioni entro giovedì 20 febbraio al centro anziani oppure 331 2357489. oppure comitatovialeverdi@gmail.com, 328 4653510.

GARLATE – DOMENICA 23 FEBBRAIO

Sfilata di Carnevale degli oratori dell’area omogenea con il contributo del comune di Garlate e il patrocinio dei comuni di Olginate, Valgreghentino e Pescate. Ritrovo in piazza Metteotti a Garlate alle ore 14 (QUI IL VOLANTINO)

LECCO – GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO

Arriva il Carnevale dei Bambini a Lecco: alle ore 16.30 in Piazza XX Settembre (fronte palazzo delle Paure) ci sarà l’animazione con Il Filoteatro che metterà in scena “Il tesoro del Capitano” e merenda per tutti i bambini offerta da Nonna Pallina. Saranno presenti le allieve del Galas – Lecco per truccare le mascherine.

In serata, invece, dalle 20, ci sarà il “Gran Galà” del Carnevalone: cena con i Regnanti nel salone dell’Oratorio San Francesco (piazza Cappuccini); a seguire musica dal vivo con DJ MAX. Prenotazione obbligatoria entro martedì 25 febbraio.

MERATE – GIOVEDI’ 27 FEBBRAIO

Il Centro di Aggregazione Giovanile di Merate organizza una festa in occasione del carnevale rivolta ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Appuntamento dalle 16.30 alle 19 presso il Cag di Merate. E’ prevista una merenda scherzosa per tutti. E’ previsto un premio alla maschera più bella e originale! Per maggiori informazioni cag.merate@retesalute.org 348 4589617

BELLANO – SABATO 29 FEBBRAIO

Comune e associazioni organizzano il Carnevale a Bellano: nel pomeriggio sfilata per le vie del paese, merenda e animazione. Alla sera festa in maschera al Palasole con DJ set e animazione.

LECCO – SABATO 29 FEBBRAIO

Il Carnevalone di Lecco entra nel vivo con la grande sfilata che partirà alle 14.30 da piazza dei Capuccini. Percorso: piazza Cappuccini, viale Turati, via Parini, via Ongania, via Resinelli, largo Montenero, via Volta, via Cavour, piazza Garibaldi, piazza Mazzini, piazza Manzoni, viale Dante, via Marco d’Oggiono, via Sassi, piazza Diaz e rientro sfilata verso piazza Cappuccini.

Alle 16.30 In piazza Garibaldi ci sarà l’esibizione del Gruppo Sbandieratori e musici della Torre di Primaluna. A seguire premiazione carri e gruppi.In serata, alle ore 21, la festa continua in piazza Garibaldi, con lo spettacolo Carioca Dance; a seguire musica con DJ

In piazza XX Settembre ( fronte Palazzo delle Paure), Musica Country con 700 metri sopra il cielo.

MERATE – SABATO 29 FEBBRAIO

Dalle 9.30 alle 11 all’asilo nido Girotondo laboratorio artistico con creazione di maschere per bambini fino ai 6 anni.

Dalle 15.15 alle 16.15 in piazza Libertà spettacolo di magia del mago J. A seguire sfilata all’ultima risata. Giochi e premiazioni della maschera più bella. Scarabocchiamo: angolo creativo per piccoli artisti e chiacchiere a merenda per tutti presso il centro anziani di piazza don Minzoni.

OLGIATE – CALCO SABATO 29 FEBBRAIO

Le Pro Loco di Olgiate e Calco insieme per organizzare il carnevale in piazza 2020. Il ritrovo è fissato alle 14 al parcheggio della scuola elementare di viale Sommi Picenardi mentre l’inizio della sfilata è in programma alle 15 on arrivo in piazza Paolo VI (oratorio di Olgiate). Sono previsti premi per le mascherine più simpatiche e originali sia singole (bambini, ragazzi e adulti) che coppia e gruppi. In caso di maltempo la manifestazione si terrà in sala civica.

OSNAGO – SABATO 29 FEBBRAIO

Si intitola evocativamente “L’altra chiacchiera” ed è la cena di carnevale proposta da Io per Osnago – volontari della biblioteca e Comune. L’appuntamento è alle 19.30 alla mensa della scuola primaria di via edison con una cena di Carnevale diversa dal solito. Previsti, soprattutto per i più piccoli, lo spettacolo di burattini, giocoleria, bolle di sapone e tante altre belle sorprese. Oltre al premio per la mascherina più bella, è previsto anche quello per la torta più buona nell’ambito del concorso… Intortaci!

CALOLZIOCORTE – SABATO 29 FEBBRAIO

Sfilata di Carnevale anche per gli oratori della comunità pastorale di Calolziocorte sabato 29 febbraio alle 14.30. Gli oratori di Calolzio, Foppenico e Sala come tema hanno scelto i Minions: “oppure, se non ti piacciono i Minions, ci sono un sacco di possibilità per partecipare alla sfilata vestiti di giallo.

OLGINATE – SABATO 29 FEBBRAIO

Pro Loco di Olginate e comune organizzano il carnevale 2020 in collaborazione con le scuole elementari, l’oratorio San Giuseppe, gli Amici di Consonno e gli Alpini di Olginate. Il ritrovo è alle ore 14 in piazza Mercato a Olginate, alle 14.30 sfilata accompagnata dalla parata dei trampolieri a cura del teatro Aleph. Dalle 15.30 grande festa in piazza teatro Jolly.

VERCURAGO – SABATO 29 FEBBRAIO

Carnevale 2020 con gli oratori di Vercurago, Somasca e Pascolo con il supporto della Pro Vercurago San Gerolamo. Ore 14.30 partenza del corteo dalla basilica di Somasca e incontro con il corteo proveniente dal Pascolo (QUI IL PROGRAMMA COMPLETO)

CARENNO – SABATO 29 FEBBRAIO

Anche a Carenno si festeggia il Carnevale sabato 29 febbraio. Ritrovo e sfilata alle ore 14 e arrivo in oratorio dove ci sarà il rinfresco. Il tema scelto ruota attorno a Leonardo Da Vinci, si invitano le singole contrade ad organizzarsi contattando i rispettivi referenti. In caso di maltempo il ritrovo sarà alle 14 presso la sala della comunità.

CORTENOVA – SABATO 29 FEBBRAIO

Il Carnevale degli oratori della Comunità Pastorale Madonna della Neve quest’anno si svolgerà sabato 29 febbraio a Cortenova con la sfilata per le vie del paese, ritrovo alle 13.30 in piazza Umberto I. Domenica 23 febbraio dunque non ci sarà il Carnevale da Primaluna a Introbio ma tutti sono invitati a partecipare al 29 febbraio. Ogni anno il Carnevale degli oratori visiterà un paese della Comunità. In caso di maltempo la festa si terrà presso la struttura polivalente di Bindo alle ore 14.

MOGGIO/BARZIO – SABATO 29 FEBBRAIO

Sfilata di Carnevale sabato 29 febbraio da Moggio a Barzio sul tema Meteoratorio. “Riproporre la bellezza della nostra natura e colorare le nostre vie e piazze vestendoci da semi, fiori e piante… comunque ogni costume è gradito”. Ore 14.30 ritrovo a Moggio parcheggio centro sportivo, all’arrivo ci sarà una golosa merenda preparata dalle mamme e dalle nonne. In caso di maltempo la festa si svolgerà al palazzetto dello sport di Barzio.

CASARGO/MARGNO – SABATO 29 FEBBRAIO

Carnevalle in Alta Valsassina sabato 29 febbraio. Il tema è il Meteoratorio. Ritrovo alle ore 14 presso il piazzale del municipio di Casargo. Partenza per la sfilata alle 14.30 a piedi con percorso Casargo, Parco delle Chiuse, Piazzale della Funivia, Margno Piazzale del Municipio. Arrivo alla sede della Pro Loco di Margno, premiazione delle maschere e merenda per tutti offerta dalle tre pro loco. In caso di maltempo ritrovo alle 15 presso il salone dell’oratorio di Casargo. Servizio pulmino organizzato dal comune per il trasporto dei bambini, partenza nei seguenti orari: 13.45 Vegno, 14 Crandola, 14.15 Margno.