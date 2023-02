Carnevalone 2023, ecco chi sono Re Resegone e Regina Grigna

Mario Casanova di Bellano e Chiara Frigerio di Lecco sono i nuovi regnanti

Il Gran Ciambellano Giancarlo Perucchini volontario di Pescate

LECCO – Torna alla grande il Carnevalone di Lecco dopo gli anni difficili della pandemia. Pochi minuti fa, come da tradizione, sono stati svelati i nomi di Re Resegone, Regina Grigna e Gran Ciambellano a cui verranno consegnate le chiavi della città per la settimana di Carnevale che culminerà con la grande sfilata dei carri e la festa del sabato grasso (25 febbraio).

Re Resegone è Mario Casanova, 49 anni, originario di Bellano. Una persona molto conosciuta sul lago ma anche in città perché, da ben 28 anni, è dipendente del comune di Lecco. Restando in tema di Carnevale, proprio Casanova lo “scherzo più grande” lo farà a breve lasciando Palazzo Bovara per andare a lavorare nella vicina Villa Locatelli, alle dipendenze della Provincia di Lecco. Sportivo e ResegUp runner, è componente della Compagnia Filodrammatica Bellanese.

Al suo fianco la Regina Grigna è Chiara Frigerio, di Lecco, 35 anni, moglie e mamma di tre bellissimi bimbi (Giulia, Lucia e Pietro). Conseguita la laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, lavora presso l’Asst Lecco – Ospedale di Lecco ed è professoressa all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Con il marito Daniele Mattana, anche lui lavora in ambito sanitario nell’Asst di Lecco, è stata in prima linea nei durissimi mesi dell’emergenza sanitaria. Con lui e altri amici, è anche socio fondatore dell’associazione Hadomi Timor – accorciamo le distanze.

Il Gran Ciambellano, invece, è Giancarlo Perucchini, pensionato di Pescate impegnato in diverse associazioni di volontariato, dal gruppo delle Guardie Ecologiche Volontarie alla Protezione Civile.

Proprio Chiara Frigerio e Giancarlo Perucchini erano già stati scelti per l’edizione 2020 del Carnevalone poi annullata per i motivi che tutti ricordiamo bene. Allora Re Resegone sarebbe dovuto essere Riccardo Perego, volto noto degli Alpini di Brivio, sostituito quest’anno dal bellanese Mario casanova.

Evento culmine del Carnevalone sarà la sfilata di sabato 25 febbraio che attraverserà le vie di Lecco, con partenza alle ore 14.30 da Piazza dei Cappuccini per poi percorrere viale

Turati, via Parini, via Ongania, via Resinelli, via Volta, via Cavour e giungere in piazza

Garibaldi, dove si terranno le premiazioni dei carri e dei gruppi. Il corteo proseguirà poi

per piazza Mazzini e piazza Manzoni, viale Dante, via Marco D’Oggiono, via Sassi, piazza

Diaz per poi ridirigersi di nuovo verso piazza dei Cappuccini attraverso via Montello, via Volta, largo Montenero, via Grassi e viale Turati.

A breve l’articolo con il programma completo del Carnevalone di Lecco e le interviste ai protagonisti dell’evento che, come di consueto, vede in cabina di regia i volontari di Lecchese Turismo Manifestazioni (LTM) guidati dal presidente Giuseppe Fusi.

PROGRAMMA