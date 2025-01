Carnevalone 2025 ed eventi istituzionali, contributo di 50mila euro a LTM

Accordo con il Comune anche per l’organizzazione dello spettacolo pirotecnico a giugno

Nel progetto presentato da LTM anche il consueto momento dedicato a bambini e famiglie per l’arrivo della Befana il prossimo 6 gennaio

LECCO – Anche quest’anno il Comune sostiene LTM nella realizzazione e la promozione delle iniziative “Carnevalone” e “Festa del Lago e della Montagna” 2025. Nel corso della seduta di ieri, giovedì 2 gennaio, la Giunta comunale ha infatti approvato il contributo economico di 50.000 euro, che renderà possibile l’organizzazione di alcuni importanti eventi, sempre attesi e molto partecipati.

“Si tratta di appuntamenti che mescolano cultura e intrattenimento, regalando preziose occasioni di socializzazione e divertimento sia ai cittadini lecchesi, che ai sempre più numerosi turisti presenti in città, specie nelle festività – commentano gli assessori alla Cultura Simona Piazza e all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo -. Prosegue la collaborazione con LTM per gli eventi che coniugano l’identità lecchese e l’attrattività turistica, favorendo la riconoscibilità della nostra città grazie alla cooperazione con le realtà locali”.

Nel progetto presentato da LTM la collaborazione prevede anche la proposta del consueto momento dedicato a bambini e famiglie per l’arrivo della Befana il prossimo 6 gennaio, si prosegue poi con l’attesissimo format del Carnevalone, quest’anno in programma dal 2 all’8 marzo, con una serie di appuntamenti pensati per tutte le fasce d’età, che porteranno colori e divertimento in centro e nei rioni. Immancabile, infine, nel ricco calendario eventi organizzati nella nostra città, la Festa del Lago e della Montagna, che avrà luogo il 29 giugno, con la tradizionale processione delle Lucie, la benedizione del Lago e lo spettacolo pirotecnico.

A questo collegamento, il programma di Lecco Magico Natale, con l’evento di lunedì 6 gennaio “Arriva la Befana”.