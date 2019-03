In occasione della sfilata, il trasporto pubblico si riorganizza

Le modifiche al percorso degli autobus

LECCO – Dalle ore 13.30 alle ore 18.00 di sabato 9 marzo saranno interdette al transito le vie cittadine del centro della città di Lecco. Pertanto, tutti gli autobus effettueranno capolinea nel piazzale del Centro Commerciale “Meridiana”.

Gli autobus in arrivo delle linee D55 Annone, D50 Brivio, LGV Valgreghentino raggiungeranno il centro “Meridiana” transitando da: Via L. Da Vinci, Viale Costituzione, Corso Martiri, Via Amendola.

Gli autobus in arrivo della linea D20 Mandello – Lecco raggiungeranno il centro “Meridiana” percorrendo l’attraversamento sotterraneo con uscita in Via Balicco.

Le partenze delle linee D55 Annone, D50 Brivio, LGV Valgreghentino, D20 Mandello si effettueranno dal piazzale del centro “Meridiana”, percorrendo poi Via Amendola, C.so Martiri, Viale Costituzione ecc. effettuando fermata In Via Amendola (linee Lecco) angolo Via Digione.

Gli arrivi e le partenze delle linee Taceno, Moggio, Barzio si faranno dal centro “Meridiana”.

Durante l’interruzione, saranno temporaneamente soppresse le fermate poste sul tratto interessato la chiusura al transito.

Fermate soppresse in Lecco: Piazza Stazione – Viale Dante – C.so Matteotti (CLL.)

Per le auto, divieti di sosta e transito

Dalle 8:30 alle 19 di sabato via De Gasperi sarà chiusa al traffico, mentre dalle 13:30 alle 18resteranno chiuse le seguenti vie e piazze: piazza Cappuccini, viale Turati, via Col di Lana (nel tratto compreso tra via Turati e via Parini), via Parini, via Ongania, via Resinelli, largo Montenero, via Volta, via Cavour, piazza Garibaldi, piazza Mazzini, piazza Manzoni, viale Dante (controviale e tratto compreso tra via Ghislanzoni e via Marco d’Oggiono), via Marco d’Oggiono, via Sassi, piazza Diaz, via Montello e via Grassi. Nella medesima fascia oraria sarà revocata la ZTL in via Balicco.