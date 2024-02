Carnevalone. Serata di Gala per i Regnanti al Collegio Volta

Oggi Regnanti in festa con i più piccoli in piazza XX Settembre dalle 15.30

Sabato l’attesissima sfilata con partenza alle 14 da piazza dei Cappuccini e arrivo in piazza Garibaldi alle 16

LECCO – Prosegue il Carnevalone di Lecco e l’intensa settimana per i Regnanti. Ieri sera, mercoledì, Re Resegone (Arnaldo Tavola), Regina Grigna (Paola Corti) e il Gran Ciambellano (Gustavo Perossi) sono stati invitati alla cena di Gala che si è svolta al Collegio Volta.

Una serata all’insegna della buona cucina e dei tradizionali balli. Presenti puntualmente i volontari di LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni) guidati dal presidente Giuseppe Fusi che si sono adoperati per la buona riuscita dell’evento, al quale hanno presenziato anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini e per il comune di Lecco l’assessore Roberto Pietrobelli e il consigliere Corrado Valsecchi di Appello per Lecco.

Nel pomeriggio di oggi i Regnanti incontreranno i bambini in piazza XX Settembre a partire dalle 15.30 con le allieve del Galas per truccare le mascherine e alle 16.30 letture libri per bambini con la Libreria Volante e uno spettacolo con Filo Teatro e il Circo di Arlecchino, quindi merenda per tutti.

Per i Regnanti il programma prevede nella giornata di venerdì un giro fra i rioni di Lecco, mentre sabato l’attesissima sfilata del Carnevalone con partenza alle ore 14.00 da piazza dei Cappuccini e alle 16.00 l’arrivo in piazza Garibaldi con la festa che proseguirà in serata a partire dalle 21.00 con musica e djset, mentre nella vicina piazza XX Settembre musica country.