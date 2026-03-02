Caro bollette: a Lecco si spendono in media 724 euro per la luce e 1.511 euro per il gas

La nostra è la seconda provincia lombarda dove, nel 2025, si è speso in media di meno per la luce

L’analisi di Facile.it realizzata tenendo in considerazione i consumi dichiarati da oltre 260.000 utenze in Lombardia

LECCO – Il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette 2026, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie lombarde, e lecchesi, per luce e gas? Secondo l’analisi di Facile.it (realizzata sui consumi dichiarati da un campione di oltre 260.000 richieste di fornitura luce e gas raccolte nel 2025 in Lombardia), in Lombardia, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 2.166 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano meno di 1.200 euro.

Nello specifico, nel 2025, a pesare maggiormente sulle tasche dei lombardi è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1.416 euro, mentre per quella elettrica i residenti in Lombardia hanno dovuto mettere a budget 750 euro. E per quanto riguarda la nostra provincia? Nel 2025 le famiglie lecchesi con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 724 euro per la bolletta della luce e 1.511 euro per quella del gas. Lecco è la seconda provincia lombarda dove, nel 2025, si è speso in media di meno per la bolletta della luce.

L’andamento provinciale della bolletta elettrica

L’analisi – realizzata tenendo in considerazione i consumi dichiarati da oltre 260.000 utenze in Lombardia – ha permesso di fotografare le differenze a livello territoriale; e allora, in quali province della regione si è speso di più e in quali di meno? Guardando all’elettricità emerge che la provincia con le bollette più pesanti è stata Como; qui, in media, a fronte di un consumo annuo dichiarato pari a 2.667 kWh, la spesa 2025 è arrivata a 806 euro. Al secondo posto della classifica regionale troviamo la provincia di Brescia (802 euro, 2.652 kWh), seguita a breve distanza dalle famiglie di Mantova (797 euro, a fronte di consumi pari a 2.633 kWh). Guardando alle province dove le bollette della luce sono state più leggere, grazie a consumi più ridotti, al primo posto si trova Lodi, con una spesa media che si è fermata ad “appena” 680 euro (a fronte di consumi annui pari a 2.149 KWh), seguita da Lecco (724 euro per 2.329 KWh) e, al terzo posto, da Pavia (727 euro per 2.343 KWh annui).

L’andamento provinciale della bolletta del gas

Analizzando le bollette del gas 2025, il primo posto della classifica non cambia: anche per il gas, Como risulta la provincia della Lombardia con le bollette più salate; qui le famiglie hanno speso, mediamente, 1.810 euro (a fronte di un consumo medio di 1.491 Smc). Al secondo posto si posiziona la provincia di Sondrio (1.682 euro, 1.379 Smc), seguita da quella di Varese, area dove le famiglie hanno speso, sempre in media, 1.603 euro (1.309 Smc). Le province lombarde in cui, di contro, le bollette del gas sono state più leggere sono Milano (949 Smc con una bolletta annuale arrivata a 1.190 euro), Bergamo (1.456 euro per 1.181 Smc) e Cremona (1.487 euro per 1.208 Smc).

Ecco quanto si è speso in media lo scorso anno in Lombardia per luce e gas: