Caro carburanti, scatta il tetto Eni: benzina sotto i 2 euro e distributori presi d’assalto

Il provvedimento di Eni introduce un prezzo massimo di 1,99/l per la benzina e di 2,19/l per il gasolio

L’effetto anche nel lecchese con numerosi automobilisti in coda per fare rifornimento ad un prezzo più basso

LECCO – Il prezzo della benzina torna sotto la soglia dei 2 euro al litro nei distributori Eni ed Enilive. È entrata in vigore oggi, lunedì 28 settembre, la misura annunciata da Eni per cercare di contenere l’impennata dei prezzi dei carburanti, che nelle ultime settimane ha pesato sempre di più sulle tasche di automobilisti, pendolari e imprese.

Il provvedimento introduce un prezzo massimo di 1,99 euro al litro per la benzina e di 2,19 euro per il gasolio sulla rete Eni. Si tratta di un limite massimo e non di un prezzo fisso: le singole stazioni possono infatti applicare prezzi anche inferiori. La misura è prevista inizialmente per 30 giorni, con la possibilità di una proroga fino alla fine dell’anno in base all’andamento del mercato e alla situazione degli approvvigionamenti.

Il tetto arriva dopo settimane di rincari. Alla vigilia dell’entrata in vigore, il prezzo medio nazionale self service si aggirava intorno ai 2,15 euro al litro per la benzina e ai 2,34 euro per il diesel.

L’iniziativa riguarda tutte le stazioni a marchio Eni ed Enilive interessate dalla misura, circa 3.800 impianti in Italia.

L’effetto si vede anche a Lecco

La corsa al rifornimento non ha risparmiato il territorio lecchese. Anche a Lecco e nei comuni vicini i distributori Eni sono stati presi d’assalto, con automobilisti in coda per poter fare il pieno ai prezzi calmierati. Una situazione facilmente comprensibile considerando la differenza rispetto ai listini dei giorni scorsi. A Lecco, alla vigilia dell’entrata in vigore del provvedimento, la media della benzina self era di circa 2,16 euro al litro, mentre il gasolio si attestava intorno a 2,36 euro. Il risultato è stato quello di un vero e proprio assalto alle pompe: code di automobili e tempi di attesa più lunghi del normale, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso, per riuscire a beneficiare del nuovo prezzo.