Carovana delle Alpi. Legambiente promuove Lecco ma boccia Premana

Skilift dismessi e navetta per Erna, bandiera verde al comune di Lecco

LECCO – Legambiente, nelle scorse ore, ha presentato il rapporto della “Carovana delle Alpi” che, pur affrontando le necessarie limitazioni imposte dal contrasto all’epidemia, anche nell’estate 2020 ha raccolto e rilanciato segnali positivi che affiorano nella montagna lombarda e nelle sue valli. Ma ha anche rilevato le cose che non vanno assegnando le bandiere nere.

Bandiera verde al comune di Lecco

Per quanto riguarda la nostra provincia le segnalazioni di buone pratiche arrivano dal comune di Lecco, che ha finalmente creato le condizioni per il rilancio, in termini di turismo leggero, della località Piani d’Erna, potenziando i collegamenti della stazione funiviaria con i servizi di trasporto urbano e smantellando gli impianti di risalita da tempo dismessi, ricordo dell’epoca in cui quella di Piani d’Erna era una popolare località sciistica. Legambiente riassume così la motivazione della bandiera verde: “messa in atto di iniziative aderenti ad una visione sostenibile del turismo montano attraverso interventi di ripristino naturale del territorio e valorizzazione della mobilità sostenibile verso la montagna”.

Bandiera nera a Premana

“La bandiera nera mette sotto i riflettori il caso di Premana che negli ultimi anni ha visto crescere una rete sempre più tentacolare di piste e tracciati, che intersecano le linee di pendenza e creano rischi di distacchi franosi e di alluvioni in caso di eventi climatici estremi – dicono dalla Carovana delle Alpi di Legambiente – ma la problematica è assai diffusa in tutta la regione”.

“In pochi anni – si legge nel rapporto – il comune di Premana ha realizzato, un tratto per volta e senza una chiara pianificazione, numerose strade agro-silvo-pastorali e nuovi percorsi d’alta quota, su ripidi versanti e con interventi di qualità progettuale scarsa, destinati a far crescere il rischio idrogeologico”.

