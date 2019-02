Una carriera da studente per il Dottor Paolo Manzoni

Veterinario, dopo la pensione ha conseguito altre due lauree, una in Design della Comunicazione e una, freschissima, in Architettura

LECCO – Medico veterinario, poi designer della comunicazione, infine architetto. Ad ‘indossare la toga’ per ben tre volte è stato il dottor Paolo Manzoni, per anni a capo del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Asl di Lecco (ora Ats Brianza). 70 anni, residente a Lecco, il dottor Manzoni è andato in pensione oramai dieci anni fa e, come ci ha raccontato, ha deciso di impiegare il tempo libero…studiando.

La laurea in Veterinaria e il sogno di fare l’architetto

“Mi sono laureato in Veterinaria all’Università degli Studi di Milano nel 1972, ma se devo essere sincero, quella facoltà fu la mia seconda scelta. Avrei voluto fare l’architetto, ma a quei tempi la matematica mi spaventava molto, così ripiegai su Veterinaria. Un lavoro che comunque mi ha sempre appassionato, portandomi anche ad insegnare in diverse università italiane per una quindicina d’anni”. Il Dottor Manzoni ha sempre lavorato per la sanità pubblica, fino al 2009, quando si è ritirato in pensione: “Ero stanco del nuovo sistema, non era più la sanità che conoscevo. Ho così deciso di smettere e sono andato in pensione a 60 anni”.

La seconda laurea nel 2012

L’idea di iscriversi ad un nuovo corso di laurea matura in fretta: “Tutto è nato da una necessità, ovvero quella di realizzare da me i libri che stavo scrivendo (il dottor Manzoni è autore di diverse pubblicazioni sui prodotti ittici, ndr) così ho deciso di iscrivermi a Design della Comunicazione, al Politecnico di Milano. Per tre anni ho preso il treno sono andato a lezione, in Bovisa. Sono stato uno studente modello – ha detto Manzoni – le ho seguite tutte. All’inizio, naturalmente, stare in classe con tanti ragazzi molto più giovani di me è stato strano ma poi abbiamo imparato a conoscerci e a convivere come tutti gli studenti. Nel 2012 mi sono laureato. Ero contento, avevo in qualche modo ‘sfamato’ la mia parte creativa”. Il dottor Manzoni ha messo subito a frutto la sua seconda laurea per pubblicare altri libri, tra cui “Pesci dei mari italiani”. “Poi ho capito che era arrivato il momento di iscrivermi ad architettura, il mio sogno ‘accantonato’ da ragazzo – ha detto – sono andato a fare il test, l’ho passato, ho rifatto l’abbonamento del treno e per tre anni ho seguito le lezioni”.

Dottore in Architettura

Lunedì 11 febbraio il dottor Manzoni ha conseguito la laurea triennale in Architettura con una tesi sulle “Blue Areas”, infrastrutture che aiutano a controllare gli eventi metereologici avversi. Al momento, come raccontato, si sta dedicando alla stesura di tre enciclopedie mondiali sui prodotti ittici: “Una sarà sui crostacei, già finita, una sui molluschi e una sui pesci” ha fatto sapere. “Altre lauree nel cassetto?” gli chiediamo “Al momento no” risponde ridendo “ci penserò dopo l’uscita delle enciclopedie!”. Chapeau!