Carta d’identità cartacea, dal 3 agosto non è più valida per l’espatrio

Le carte di identità cartacee restano valide sul territorio nazionale fino al 31 gennaio 2027

Per i Cittadini di Lecco, ecco come fare per richiedere la carta d’identità elettronica

LECCO – Hai ancora la carta d’identità cartacea? A partire dal 3 agosto 2026, la carta di identità cartacea (anche con scadenza successiva al 3 agosto 2026) non sarà più valida per viaggiare all’estero. Il Comune di Lecco ricorda che, al fine di garantire la continuità dei servizi resi al cittadino, le carte di identità cartacee restano valide come documento di riconoscimento sul territorio nazionale per l’identificazione fino al 31 gennaio 2027.

A Lecco, grazie alla task force attivata dall’ufficio carte di identità (aperture straordinarie e il supporto di personale proveniente da altri uffici), oltre l’81% dei cittadini che nell’autunno 2025 possedeva ancora una carta di identità cartacea ha già effettuato il passaggio alla CIE: da circa 6.500 documenti cartacei si è scesi agli attuali 1.190.

I cittadini ancora in possesso di carta di identità cartacea possono prenotare l’appuntamento sul portale del Ministero dell’Interno www.prenotazionicie.interno.gov.it. In caso di difficoltà nella prenotazione dell’appuntamento, è possibile rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P): dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30; sportello 2 – Comune di Lecco (piazza A. Diaz, 1). Ulteriori informazioni https://tinyurl.com/4crktaz8.