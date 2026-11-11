Casa a canone accessibile, cresce il progetto Habitare: individuati già oltre 20 alloggi nel lecchese

Il progetto punta a recuperare almeno 50 appartamenti attualmente inutilizzati, da destinare alla locazione a canoni calmierati per la cosiddetta ‘fascia grigia’

Confermata l’adesione anche del comune capoluogo di Provincia: “Tema prioritario e che necessità una logica di sistema”

LECCO – Si allarga la rete di Habitare, il progetto nato per offrire soluzioni abitative a canone accessibile a lavoratrici e lavoratori del Lecchese con redditi medio-bassi, che incontrano difficoltà a trovare un appartamento in affitto sul mercato privato. Tra le novità annunciate durante la conferenza stampa di aggiornamento, che si è svolta mercoledì 11 novembre a Officina Badoni, c’è l’adesione del Comune di Lecco, insieme al sostegno della Zona Pastorale III della Diocesi di Milano, formalizzato attraverso una lettera del Vicario Episcopale monsignor Gianni Cesena.

Il progetto punta a recuperare almeno 50 appartamenti attualmente inutilizzati, da destinare alla locazione a canoni calmierati. Un obiettivo che sta iniziando a prendere forma: sono infatti già oltre 20 gli alloggi individuati attraverso le prime interlocuzioni con Comuni, enti religiosi e cooperative sociali.

Habitare nasce per rispondere a un problema che riguarda non soltanto le famiglie e i singoli lavoratori, ma anche il sistema economico locale. La difficoltà di trovare un’abitazione a prezzi sostenibili rischia infatti di ostacolare l’arrivo e la permanenza di nuove professionalità sul territorio, con ricadute anche sulla capacità delle imprese di attrarre lavoratori.

“La cooperazione sociale lecchese ha scelto di non limitarsi a denunciare la fatica di trovare casa, ma di costruire una risposta. Con l’adesione del Comune di Lecco e il sostegno delle parrocchie la rete di Habitare si allarga: la casa per chi lavora è una questione di tutto il territorio, che coinvolge famiglie, proprietari, Comuni e imprese”, ha sottolineato Lorenzo Guerra, presidente del Consorzio Consolida, che ha moderato l’incontro.

All’appuntamento sono intervenuti, per i saluti istituzionali, anche Alberto Bonaiti, presidente della Fondazione Comunitaria del Lecchese, Ezio Vergani, presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, e Gabriella Del Nero, presidente dell’Ambito di Bellano, in rappresentanza degli Ambiti territoriali di Bellano e Lecco.

Ha portato il suo saluto anche il sindaco di Lecco Filippo Boscagli: “Il tema casa è un tema epocale e prioritario – ha dichiarato – con questo progetto siamo usciti da una logica di servizi sociali ed entrati in una logica di sistema, l’adesione del Comune di Lecco è significativa, è stato uno dei nostri primi atti amministrativi dopo l’insediamento”.

Proprio Vergani ha evidenziato il valore del progetto per lo sviluppo economico e occupazionale, sottolineando l’importanza di recuperare gli immobili sfitti attraverso un’alleanza tra pubblico e privato. Un intervento che, oltre a offrire nuove opportunità abitative ai lavoratori, può aiutare le aziende ad attrarre e trattenere le competenze di cui hanno bisogno.

Sulla stessa linea Confindustria Lecco e Sondrio, che sostiene Habitare sia attraverso la collaborazione nella fase progettuale sia con un contributo economico. «La disponibilità di soluzioni abitative gioca un ruolo importante, se non determinante, per rendere più attrattivo il territorio e, con esso, il sistema produttivo», ha spiegato il presidente Marco Campanari, richiamando in particolare la necessità di offrire opportunità ai giovani talenti interessati a lavorare nelle province di Lecco e Sondrio.

Il Comune di Lecco entra nel progetto

Tra i nuovi soggetti aderenti c’è dunque anche il Comune di Lecco. Il vicesindaco Carlo Piazza, con delega alle Politiche dell’abitare, ha spiegato che l’amministrazione intende contribuire al reperimento degli alloggi da destinare all’iniziativa e sostenere il percorso avviato dalla cooperazione sociale.

“Se chi lavora qui non trova un’abitazione a un costo sostenibile, diventa più difficile costruire un progetto di vita, restare sul territorio e contribuire alla sua crescita, con conseguenze anche sui servizi e sulle imprese”, ha osservato Piazza, evidenziando come Habitare possa offrire una risposta concreta attraverso il recupero degli appartamenti inutilizzati e l’accompagnamento di proprietari e inquilini.

Anche la Diocesi di Milano ha manifestato il proprio sostegno. Don Bortolo Uberti, referente per la Zona Pastorale di Lecco, ha ribadito il ruolo delle parrocchie nella promozione e nella diffusione del progetto, riconoscendo nella casa una priorità per garantire dignità e stabilità alle famiglie. L’iniziativa, ha sottolineato, rappresenta un’occasione per valorizzare immobili sfitti e rafforzare il senso di comunità.

Oltre 20 appartamenti già individuati

Nel corso della conferenza stampa Claudia Pina, referente di progetto, ha fatto il punto sul lavoro di ricerca degli immobili, che ha già permesso di raccogliere diverse disponibilità.

Per quanto riguarda i Comuni, sono stati individuati appartamenti a Bosisio Parini, Bellano e Civate, ai quali si aggiungono alcune disponibilità confermate a Lecco, per un totale di almeno 12 alloggi. Gli enti religiosi hanno messo a disposizione almeno quattro appartamenti tra Civate, Lecco e Osnago, mentre dalle cooperative sociali sono arrivate disponibilità per cinque immobili situati a Lierna, Robbiate e Colle Brianza.

Tra le amministrazioni coinvolte, il sindaco di Bellano Antonio Rusconi ha ricordato l’adesione già formalizzata dal Comune, che ha messo a disposizione quattro appartamenti comunali. Il sindaco di Civate Angelo Isella ha evidenziato l’importanza di partecipare a una risposta condivisa a un bisogno abitativo sempre più presente, con particolare attenzione alle giovani coppie. Il Comune di Bosisio Parini, rappresentato dal sindaco Paolo Gilardi, sta invece valutando la possibilità di assegnare alcuni appartamenti al progetto.

La raccolta delle disponibilità prosegue e l’obiettivo resta quello di ampliar progressivamente il patrimonio immobiliare coinvolto. Il percorso prevede non soltanto il reperimento degli appartamenti oggi inutilizzati, ma anche il loro recupero, la definizione di accordi con i proprietari e un servizio di accompagnamento socio-abitativo, pensato per garantire stabilità sia a chi prende casa in affitto sia a chi mette a disposizione il proprio immobile.

Habitare è promosso dal Consorzio Consolida insieme alle cooperative sociali Aeris e L’Arcobaleno. Il progetto è sostenuto dal Fondo “Aiutiamoci – Contrasto alle Povertà” della Fondazione Comunitaria del Lecchese, in collaborazione con gli Ambiti territoriali di Bellano e Lecco, la Camera di Commercio Como-Lecco, Confindustria Lecco e Sondrio, il Comune di Lecco e il Consiglio di Rappresentanza dei Comuni del Lecchese.

I proprietari interessati a mettere a disposizione i propri immobili possono consultare il sito www.progettohabitare.it, scrivere a info@progettohabitare.it oppure contattare il numero 335 6667561.