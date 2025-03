“Casa a prima vista”, Varenna e Civate protagoniste della sfida immobiliare vista lago

La 5^ puntata andata in onda ieri sera su Real Time ha avuto come sfondo il Lago di Como e Civate

LECCO – Varenna e Civate “protagoniste” della puntata di “Casa a prima vista” andata in onda ieri sera su Real Time. Il programma, giunto alla sua 5^ edizione, vede diversi agenti immobiliari sfidarsi per aiutare la casa (a prima vista, appunto) perfetta ed anche il Lago di Como rientra tra gli scenari di alcune sfide, come quella andata in onda appunto ieri sera.

Tre le case mostrate dalle agenti immobiliari alla richiedente, Gloria, due a Varenna, la ‘perla del Lario’, e una a Civate.

E’ stata proprio la casa di Civate a conquistare l’acquirente, facendo vincere Yasemine Baysal, rappresentante di una nota agenzia specializzata in immobili di pregio.

Pur su un lago diverso da quello di Como, inizialmente al centro delle richieste dell’acquirente, Gloria si è innamorata dello stile e della posizione della casa, decidendo di premiare la proposta di Yasemine, che ha così vinto la sfida.