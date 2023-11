Casa circondariale di Lecco, a breve l’arrivo di una nuova direttrice

Entro il prossimo 20 novembre prenderà servizio la dottoressa Luisa Mattina

Assunti 57 nuovi dirigenti penitenziari per garantire a ogni istituto penitenziario un direttore titolare

LECCO – Entro il 20 novembre prenderà servizio presso la Casa Circondariale di Lecco la dottoressa Luisa Mattina. Sono stati infatti assunti 57 nuovi dirigenti penitenziari “per garantire a ogni istituto penitenziario un direttore titolare e archiviare definitivamente la infausta stagione dei direttori ad interim che ha incrinato la catena del comando con risvolti negativi per la sicurezza”.

“Il Governo Meloni realizza un traguardo epocale: mai più istituti penitenziari senza direttore per garantire sicurezza e legalità negli istituti e garantire le migliori condizioni di lavoro a uomini e donne della Polizia Penitenziaria” fatto sapere il Sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.

Soddisfatto il deputato Umberto Maerna: “Alla dott.ssa Luisa Mattina formulo le mie congratulazioni e un augurio affinché svolga il suo dovere nel migliore dei modi, garantendo sicurezza e legalità nell’Istituto di Lecco, collaborando strettamente con il locale corpo di Polizia Penitenziaria. Un ringraziamento al Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che ha sempre assicurato che il Governo avrebbe garantito un direttore titolare per ogni istituto penitenziario d’Italia. Possiamo con orgoglio e come maggioranza di governo dire: promessa mantenuta anche a Lecco. Continuerò, al fianco del Sottosegretario Delmastro, a lavorare per riportare sicurezza e legalità in carcere e per assicurare alla Polizia Penitenziaria le migliori condizioni di lavoro, intimamente convinto che difendere la Polizia Penitenziaria non solo significhi difendere la sicurezza dei nostri istituti, ma anche e indirettamente il miglior trattamento dei detenuti stessi”.

In merito è intervenuto anche il Consigliere Regionale lecchese di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini: “Tengo molto a ringraziare la Direttrice uscente Antonina D’Onofrio e la Comandante Giovanna Propato per l’ottima gestione della Casa circondariale di Pescarenico e per la capacità dimostrata in questi anni di sperimentare nuove progettualità per aumentare la funzione rieducativa della detenzione. Infatti, le dimensioni contenute della struttura e il numero ridotto di detenuti rispetto ad altri “maxi carceri”, costituiscono un terreno fertile per lo sviluppo di percorsi virtuosi, come ad esempio quelli circa la legalità e la giustizia riparativa, attivati sin dal 2008. Faccio le mie congratulazioni alla nuova Direttrice, la Dott.ssa Luisa Mattina, augurandole di poter mantenere, attraverso il suo lavoro, il livello di eccellenza del carcere di Lecco, accompagnata dalla straordinaria professionalità del personale di Polizia penitenziaria. Ringrazio anche il Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, al quale chiederò presto di far visita alla Casa circondariale di Lecco”.