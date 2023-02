Casa della Comunità a Lecco, si cerca una nuova sede per l’asilo

Siglato il comodato d’uso tra Comune e ASST per la Casa della Comunità in via Ghislanzoni

L’asilo Damiano Chiesa al Don Guanella o nei prefabbricati

LECCO – Un comodato d’uso gratuito di trent’anni è stato recentemente siglato dal Comune di Lecco e dall’ASST di Lecco per l’uso dei locali di via Ghislanzoni dove sorgerà la nuova Casa di Comunità: la notizia è stata resa nota dal sindaco Mauro Gattinoni rispondendo ad una richiesta di chiarimento posta da Corrado Valsecchi di Appello per Lecco.

Quella che sarà collocata in via Ghislanzoni sarà la prima delle due Case di Comunità previste per il capoluogo, una dovrebbe diventare un polo dedicato in particolare alle famiglie e all’infanzia mentre la seconda invece avrà un’attenzione specifica alla terza età.

“La sede di via Ghislanzoni è già stata oggetto del cambio di destinazione d’uso da istruzione a servizi socio sanitari” ha ricordato il sindaco Mauro Gattinoni.

“Che fine farà la scuola dell’infanzia?” si è chiesto Valsecchi. Quei locali dove sono infatti occupati dalla scuola per l’infanzia Damiano Chiesa che sarà costretta a traslocare altrove.

Due le ipotesi al vaglio dell’amministrazione comunale, ovvero il trasferimento negli spazi che metterebbe a disposizione l’istituto Don Guanella oppure nei moderni prefabbricati dove era già stato trasferito a suo tempo il liceo Manzoni per i lavori di sistemazione proprio dello stabile di via Ghislanzoni, dove ha potuto fare ritorno solo nell’ultimo anno scolastico.